https://sputniknews.com.tr/20230616/kurban-bayrami-tatili-boyunca-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1072511857.html
Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T00:13+0300
2023-06-16T00:13+0300
2023-06-16T00:17+0300
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Kurban Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
00:13 16.06.2023 (güncellendi: 00:17 16.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.