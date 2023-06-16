https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-simsek-tusiad-yonetimiyle-gorustu-1072523709.html
Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü
Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T10:56+0300
2023-06-16T10:56+0300
2023-06-16T10:56+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
tüsiad
tbb
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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/merkez-bankasindan-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1072522378.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tüsiad, tbb
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tüsiad, tbb
Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.
Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.