https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-simsek-tusiad-yonetimiyle-gorustu-1072523709.html

Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü

Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T10:56+0300

2023-06-16T10:56+0300

2023-06-16T10:56+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

tüsiad

tbb

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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230616/merkez-bankasindan-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1072522378.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tüsiad, tbb