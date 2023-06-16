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https://sputniknews.com.tr/20230616/bakan-simsek-tusiad-yonetimiyle-gorustu-1072523709.html
Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü
Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
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TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/merkez-bankasindan-dolar-enflasyon-ve-faiz-tahmini-1072522378.html
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tüsiad, tbb
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, tüsiad, tbb

Bakan Şimşek, TÜSİAD yönetimiyle görüştü

10:56 16.06.2023
© ÖMER FARUK KARATAŞMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© ÖMER FARUK KARATAŞ
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.
TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da yapılan görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşme sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan Sabancı Center'dan ayrıldı.
Bakan Şimşek'in bugün 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.
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