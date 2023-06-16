https://sputniknews.com.tr/20230616/avustralyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disislerine-cagrildi-1072560698.html
Avustralya'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Avustralya'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği'nin yeni kompleksinin inşa edildiği arsanın kira kontratının feshedilmesi kararıyla ilgili olarak Avustralya’nın Moskova... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T21:56+0300
2023-06-16T21:56+0300
2023-06-16T21:56+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avustralya’nın Moskova Büyükelçisi Graeme Meehan’ın bakanlığa çağrılarak, Canberra'nın yeni Rus büyükelçiliği kompleksinin kira kontratını feshetme kararına ilişkin protesto notası verildiği belirtildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Avustralya'nın Rusya Büyükelçisi Graeme Meehan'ı bakanlığa çağırarak, Avustralya hükümetinin Canberra'daki Rus büyükelçiliğinin yeni kompleksinin inşa edildiği arsanın kira kontratını feshetme kararını şiddetle protesto etti” denildi.Açıklamada ayrıca, “Moskova'nın bunu Canberra'nın çabalarıyla tarihindeki en düşük seviyeye ulaşan ikili ilişkilere ek zarar vermeyi amaçlayan, açıkça siyasileştirilmiş ve düşmanca bir adım olarak gördüğü ve Rus tarafının misilleme önlemleri de dahil olmak üzere, çıkarlarını korumak için gerekli tüm mekanizmaları kullanacağının altı çizildi” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230526/rus-disisleri-rusyadan-ihracatin-onu-acilmazsa-tahil-anlasmasina-alternatif-aramamiz-gerekir-1071618601.html
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avustralya, rusya, büyükelçi, canberra
avustralya, rusya, büyükelçi, canberra
Avustralya'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri'ne çağrıldı
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Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği'nin yeni kompleksinin inşa edildiği arsanın kira kontratının feshedilmesi kararıyla ilgili olarak Avustralya’nın Moskova Büyükelçisi'nin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avustralya’nın Moskova Büyükelçisi Graeme Meehan’ın bakanlığa çağrılarak, Canberra'nın yeni Rus büyükelçiliği kompleksinin kira kontratını feshetme kararına ilişkin protesto notası verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Avustralya'nın Rusya Büyükelçisi Graeme Meehan'ı bakanlığa çağırarak, Avustralya hükümetinin Canberra'daki Rus büyükelçiliğinin yeni kompleksinin inşa edildiği arsanın kira kontratını feshetme kararını şiddetle protesto etti” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Moskova'nın bunu Canberra'nın çabalarıyla tarihindeki en düşük seviyeye ulaşan ikili ilişkilere ek zarar vermeyi amaçlayan, açıkça siyasileştirilmiş ve düşmanca bir adım olarak gördüğü ve Rus tarafının misilleme önlemleri de dahil olmak üzere, çıkarlarını korumak için gerekli tüm mekanizmaları kullanacağının altı çizildi” ifadeleri kullanıldı.