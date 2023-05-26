https://sputniknews.com.tr/20230526/rus-disisleri-rusyadan-ihracatin-onu-acilmazsa-tahil-anlasmasina-alternatif-aramamiz-gerekir-1071618601.html

Rus Dışişleri: Rusya'dan ihracatın önü açılmazsa tahıl anlaşmasına alternatif aramamız gerekir

Rus Dışişleri: Rusya'dan ihracatın önü açılmazsa tahıl anlaşmasına alternatif aramamız gerekir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus tahılı ve gübresinin ihracatı önündeki sistematik engellerin kaldırılmaması halinde İstanbul anlaşmalarına alternatif bulmak... 26.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-26T15:24+0300

2023-05-26T15:24+0300

2023-05-26T15:24+0300

dünya

rusya

türkiye

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069470430_0:0:3376:1899_1920x0_80_0_0_40753f5ed76f3b95210c0f41ddcd9c82.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'İstanbul anlaşmalarıyla ilgili durum hakkında' başlıklı bir açıklama yayınlayarak Ukrayna'dan ihracatı ve Rusya'dan ihracatı öngören paket anlaşmalarda gelinen noktayı değerlendirdi.Amonyağın Yujnıy limanından sevk edilmemesi halinde Ukrayna tahılını ihraç etmek için Rusya'nın desteğiyle çalışan başka limanlar bulunduğuna dikkat çeken bakanlık, "Rosselhozbank SWIFT sistemine bağlanmazsa ve tarım ihracatımızı engelleyen diğer sistemik sorunların giderilmesinde ilerleme olmazsa, o zaman Karadeniz girişimine alternatif aramak zorunda kalınacak. Örneğin, AB tarafından övgüyle bahsedilen ve Ukrayna'ya ait ürünlerin büyük miktarlarda, yüksek dahili ve harici masraflarla ihraç edildiği karasal 'dayanışma koridorları' gibi" ifadelerini kullandı.Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili mevcut sorunlar dikkate alındığında BM temsilcilerinin tahıl anlaşmasını sürdürme ve genişletme çağrılarının çelişkili olduğunu kaydeden bakanlık, "Batı, BM'yi ve İstanbul anlaşmalarını öneren BM Genel Sekreteri Antoino Guterres'i açıkça görmezden geliyor. Batılı ülkeler, Rus gübre ve tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamalar uygulamadıkları yalanına devam ediyor. BM Genel Sekreteri'ne gıda kriziyle mücadeleye yönelik çabalarında yardımcı olma isteksizliğini gizlemeyen Batı, Rusya'nın tarım ihracatına yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Biz, bu ikiyüzlülüğe ve çifte standartlara alışma niyetinde değiliz" dedi.Kiev'in tahıl anlaşmasında öngörülmediğini öne sürdüğü amonyak ihracatının anlaşmanın mantığına uygun olduğunun da altını çizen bakanlık, ancak Rusya'dan amonyak transferinin de gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi nedeniyle yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, anlaşma