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Rus Dışişleri: Rusya'dan ihracatın önü açılmazsa tahıl anlaşmasına alternatif aramamız gerekir
Rus Dışişleri: Rusya'dan ihracatın önü açılmazsa tahıl anlaşmasına alternatif aramamız gerekir
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus tahılı ve gübresinin ihracatı önündeki sistematik engellerin kaldırılmaması halinde İstanbul anlaşmalarına alternatif bulmak... 26.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-26T15:24+0300
2023-05-26T15:24+0300
dünya
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tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
anlaşma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'İstanbul anlaşmalarıyla ilgili durum hakkında' başlıklı bir açıklama yayınlayarak Ukrayna'dan ihracatı ve Rusya'dan ihracatı öngören paket anlaşmalarda gelinen noktayı değerlendirdi.Amonyağın Yujnıy limanından sevk edilmemesi halinde Ukrayna tahılını ihraç etmek için Rusya'nın desteğiyle çalışan başka limanlar bulunduğuna dikkat çeken bakanlık, "Rosselhozbank SWIFT sistemine bağlanmazsa ve tarım ihracatımızı engelleyen diğer sistemik sorunların giderilmesinde ilerleme olmazsa, o zaman Karadeniz girişimine alternatif aramak zorunda kalınacak. Örneğin, AB tarafından övgüyle bahsedilen ve Ukrayna'ya ait ürünlerin büyük miktarlarda, yüksek dahili ve harici masraflarla ihraç edildiği karasal 'dayanışma koridorları' gibi" ifadelerini kullandı.Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili mevcut sorunlar dikkate alındığında BM temsilcilerinin tahıl anlaşmasını sürdürme ve genişletme çağrılarının çelişkili olduğunu kaydeden bakanlık, "Batı, BM'yi ve İstanbul anlaşmalarını öneren BM Genel Sekreteri Antoino Guterres'i açıkça görmezden geliyor. Batılı ülkeler, Rus gübre ve tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamalar uygulamadıkları yalanına devam ediyor. BM Genel Sekreteri'ne gıda kriziyle mücadeleye yönelik çabalarında yardımcı olma isteksizliğini gizlemeyen Batı, Rusya'nın tarım ihracatına yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Biz, bu ikiyüzlülüğe ve çifte standartlara alışma niyetinde değiliz" dedi.Kiev'in tahıl anlaşmasında öngörülmediğini öne sürdüğü amonyak ihracatının anlaşmanın mantığına uygun olduğunun da altını çizen bakanlık, ancak Rusya'dan amonyak transferinin de gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi nedeniyle yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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rusya, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, anlaşma
rusya, türkiye, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, anlaşma

Rus Dışişleri: Rusya'dan ihracatın önü açılmazsa tahıl anlaşmasına alternatif aramamız gerekir

15:24 26.05.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus tahılı ve gübresinin ihracatı önündeki sistematik engellerin kaldırılmaması halinde İstanbul anlaşmalarına alternatif bulmak zorunda kalacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'İstanbul anlaşmalarıyla ilgili durum hakkında' başlıklı bir açıklama yayınlayarak Ukrayna'dan ihracatı ve Rusya'dan ihracatı öngören paket anlaşmalarda gelinen noktayı değerlendirdi.

Amonyağın Yujnıy limanından sevk edilmemesi halinde Ukrayna tahılını ihraç etmek için Rusya'nın desteğiyle çalışan başka limanlar bulunduğuna dikkat çeken bakanlık, "Rosselhozbank SWIFT sistemine bağlanmazsa ve tarım ihracatımızı engelleyen diğer sistemik sorunların giderilmesinde ilerleme olmazsa, o zaman Karadeniz girişimine alternatif aramak zorunda kalınacak. Örneğin, AB tarafından övgüyle bahsedilen ve Ukrayna'ya ait ürünlerin büyük miktarlarda, yüksek dahili ve harici masraflarla ihraç edildiği karasal 'dayanışma koridorları' gibi" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili mevcut sorunlar dikkate alındığında BM temsilcilerinin tahıl anlaşmasını sürdürme ve genişletme çağrılarının çelişkili olduğunu kaydeden bakanlık, "Batı, BM'yi ve İstanbul anlaşmalarını öneren BM Genel Sekreteri Antoino Guterres'i açıkça görmezden geliyor. Batılı ülkeler, Rus gübre ve tahıl ürünlerine yönelik kısıtlamalar uygulamadıkları yalanına devam ediyor. BM Genel Sekreteri'ne gıda kriziyle mücadeleye yönelik çabalarında yardımcı olma isteksizliğini gizlemeyen Batı, Rusya'nın tarım ihracatına yaptırım uygulamayı sürdürüyor. Biz, bu ikiyüzlülüğe ve çifte standartlara alışma niyetinde değiliz" dedi.

Kiev'in tahıl anlaşmasında öngörülmediğini öne sürdüğü amonyak ihracatının anlaşmanın mantığına uygun olduğunun da altını çizen bakanlık, ancak Rusya'dan amonyak transferinin de gerçekleştirilmediğine dikkat çekti.
Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi nedeniyle yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.

17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
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