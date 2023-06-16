Ankara'da kadın avukatın ölümü: TBB Başkanı Sağkan cinayet şüphesine dikkati çekti

"Önünde çok güzel günleri olan, meslek yaşantısında yüzlerce kadın, çocuk ve insan hakları için mücadele edecek meslektaşımızı kaybettik. Soruşturmanın selameti ve meslektaşımızın manevi hatırasına saygı bakımından Ankara Barosu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarına itibar edilmesinin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Başsavcılığın yürüttüğü etkin bir soruşturma var. Ankara Barosunun aynı zamanda TBB'nin de soruşturma sürecini son derece etkin şekilde takip edeceğini paylaşmak istiyorum. Bu dosyadaki bazı deliller konuya ilişkin olarak bir cinayet şüphesinin ağırlıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak net sonucun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Barosu tarafından açıklanmasını beklemek durumundayız."