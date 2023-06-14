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Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi
Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken uğradığı suikast sonucu katledilen Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
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hrant dink
agos gazetesi
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “Kasten öldürme” gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.Davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve çocukları “müşteki” sıfatıyla yer aldı.Duruşma 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20220629/hrant-dink-vakfina-yonelik-tehdit-davasinda-saniklara-hapis-cezasi-verildi-1058097826.html
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hrant dink, agos gazetesi, dava
hrant dink, agos gazetesi, dava

Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi

15:15 14.06.2023
© Fotoğraf : TwitterGazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 13’üncü yılında anıldı.
Gazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 13’üncü yılında anıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken uğradığı suikast sonucu katledilen Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 20 Eylül’e ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “Kasten öldürme” gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.
Davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve çocukları “müşteki” sıfatıyla yer aldı.
Duruşma 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
TÜRKİYE
Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit davasında sanıklara hapis cezası verildi
29 Haziran 2022, 15:35
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