https://sputniknews.com.tr/20230614/hrant-dink-cinayeti-davasi-eylul-ayina-ertelendi-1072441877.html
Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi
Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken uğradığı suikast sonucu katledilen Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T15:15+0300
2023-06-14T15:15+0300
2023-06-14T15:15+0300
türkiye
hrant dink
agos gazetesi
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104113/64/1041136477_0:0:1039:584_1920x0_80_0_0_d9bf180110b8f81d36105d0a451c6805.jpg
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “Kasten öldürme” gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.Davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve çocukları “müşteki” sıfatıyla yer aldı.Duruşma 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20220629/hrant-dink-vakfina-yonelik-tehdit-davasinda-saniklara-hapis-cezasi-verildi-1058097826.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104113/64/1041136477_111:0:890:584_1920x0_80_0_0_1ac3840283a585a470a35cf779253dea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hrant dink, agos gazetesi, dava
hrant dink, agos gazetesi, dava
Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi
Abone ol
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken uğradığı suikast sonucu katledilen Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma 20 Eylül’e ertelendi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “Kasten öldürme” gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.
Davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve çocukları “müşteki” sıfatıyla yer aldı.
Duruşma 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.