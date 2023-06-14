https://sputniknews.com.tr/20230614/hrant-dink-cinayeti-davasi-eylul-ayina-ertelendi-1072441877.html

Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi

Hrant Dink cinayeti davası eylül ayına ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniyken uğradığı suikast sonucu katledilen Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T15:15+0300

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türkiye

hrant dink

agos gazetesi

dava

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer’in de bulunduğu 11 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve “Kasten öldürme” gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.Davanın ilk duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve çocukları “müşteki” sıfatıyla yer aldı.Duruşma 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi.

https://sputniknews.com.tr/20220629/hrant-dink-vakfina-yonelik-tehdit-davasinda-saniklara-hapis-cezasi-verildi-1058097826.html

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