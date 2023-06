https://sputniknews.com.tr/20230616/almanya-basbakani-scholz-turk-f-16-filosunda-gorevli-askerlerle-bir-araya-geldi-1072544703.html

Almanya Başbakanı Scholz, Türk F-16 filosunda görevli askerlerle bir araya geldi

Tatbikatın düzenlendiği Almanya'nın kuzeyinde bulunan Jagel Askeri Hava Üssü'ne giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, burada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 personelini, tatbikata katılmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.Albay Özmen de misafirperverlikleri için Scholz'a teşekkür etti.Tatbikatta görev alan uçakları inceleyen Scholz, yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin bir dönüm noktası olduğunu yineleyerek, "Çünkü bu, güçlü bir ülkenin, eğer gücü varsa topraklarının bir kısmını ya da tamamını ele geçirmek için komşusunu işgale hazır olduğunun bir ifadesidir. Hepimiz bunun artık böyle olmaması, sınırların dokunulmaz olması ve zorla değiştirilememesi gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.Tatbikatın, ülke ve ittifak savunmalarının birlikte eğitildiğinin ve böylece toprakların her santimetresini koruyabileceğinin de bir işareti olduğunu vurgulayan Scholz, "Topraklarımızın her karışını savunmaya hazır olduğumuz ifadesinin herkes tarafından ciddiye alınması için ülke ve ittifak savunmasını eğitiyor olmamız önemlidir ve burada her zaman dikkatimi çeken şey, birbirimizle yakın işbirliği yapma isteğinin çok yüksek olmasıdır" diye konuştu.Tatbikatın aynı zamanda tüm katılımcı ülkeler arasında işbirliğin nerede yoğunlaştırabileceğini ve teknik gelişmeleri nerede kullanabileceğini öğrenmek için fırsatlar olduğunu da dile getiren Scholz, "Bu arada, böylesine büyük bir tatbikatın Almanya'nın liderliğinde devam edebilmesinden, her şeyin yolunda gitmesinden ve aynı zamanda sivil hava trafiği için çok fazla aksama olmamasından dolayı çok mutluyum. İlgili herkese, gösterdiği büyük anlayış için minnettarım. Burada bunun mümkün olması ve hiç kimsenin ciddi şikayette bulunmaması iyiye işaret. Burada faal olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Güvenliğimiz için önemli olan bu tatbikatta verilen görevleri tam yerine getirenlere de güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Olaf Scholz, tatbikatta görevli ABD'li askerlerle de sohbet etti.Almanya'nın ev sahipliğinde Türk Hava Kuvvetleri dahil 25 ülkeden 250 uçağın katıldığı NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı 'Air Defender 2023' 23 Haziran Cuma günü sona erecek.

