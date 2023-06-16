Almanya Başbakanı Scholz, Türk F-16 filosunda görevli askerlerle bir araya geldi

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Kiev'in saldırganlığına son vermek için operasyon başlatmak zorunda kaldık
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
15:05
137 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230616/almanya-basbakani-scholz-turk-f-16-filosunda-gorevli-askerlerle-bir-araya-geldi-1072544703.html
Almanya Başbakanı Scholz, Türk F-16 filosunda görevli askerlerle bir araya geldi
Almanya Başbakanı Scholz, Türk F-16 filosunda görevli askerlerle bir araya geldi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da süren NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023'ü ziyaretinde, Türk F-16 filosunu komuta eden Birlik... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:44+0300
2023-06-16T15:44+0300
savunma
almanya
olaf scholz
türk
türkiye
f-16
jet
ziyaret
nato
air defender
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072544824_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_f0fce553bd06f5f7c3bded4b7f67e8b6.jpg
Tatbikatın düzenlendiği Almanya'nın kuzeyinde bulunan Jagel Askeri Hava Üssü'ne giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, burada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 personelini, tatbikata katılmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.Albay Özmen de misafirperverlikleri için Scholz'a teşekkür etti.Tatbikatta görev alan uçakları inceleyen Scholz, yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin bir dönüm noktası olduğunu yineleyerek, "Çünkü bu, güçlü bir ülkenin, eğer gücü varsa topraklarının bir kısmını ya da tamamını ele geçirmek için komşusunu işgale hazır olduğunun bir ifadesidir. Hepimiz bunun artık böyle olmaması, sınırların dokunulmaz olması ve zorla değiştirilememesi gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.Tatbikatın, ülke ve ittifak savunmalarının birlikte eğitildiğinin ve böylece toprakların her santimetresini koruyabileceğinin de bir işareti olduğunu vurgulayan Scholz, "Topraklarımızın her karışını savunmaya hazır olduğumuz ifadesinin herkes tarafından ciddiye alınması için ülke ve ittifak savunmasını eğitiyor olmamız önemlidir ve burada her zaman dikkatimi çeken şey, birbirimizle yakın işbirliği yapma isteğinin çok yüksek olmasıdır" diye konuştu.Tatbikatın aynı zamanda tüm katılımcı ülkeler arasında işbirliğin nerede yoğunlaştırabileceğini ve teknik gelişmeleri nerede kullanabileceğini öğrenmek için fırsatlar olduğunu da dile getiren Scholz, "Bu arada, böylesine büyük bir tatbikatın Almanya'nın liderliğinde devam edebilmesinden, her şeyin yolunda gitmesinden ve aynı zamanda sivil hava trafiği için çok fazla aksama olmamasından dolayı çok mutluyum. İlgili herkese, gösterdiği büyük anlayış için minnettarım. Burada bunun mümkün olması ve hiç kimsenin ciddi şikayette bulunmaması iyiye işaret. Burada faal olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Güvenliğimiz için önemli olan bu tatbikatta verilen görevleri tam yerine getirenlere de güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Olaf Scholz, tatbikatta görevli ABD'li askerlerle de sohbet etti.Almanya'nın ev sahipliğinde Türk Hava Kuvvetleri dahil 25 ülkeden 250 uçağın katıldığı NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı 'Air Defender 2023' 23 Haziran Cuma günü sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230614/berlinin-guvenlik-stratejisi-belgesi-rusya-en-buyuk-tehdit-cin-cikarlarimiza-aykiri-davraniyor-1072432634.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072544824_23:0:1490:1100_1920x0_80_0_0_0c9b8a4d50c5bb268cf8a470f98426d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, olaf scholz, türk, türkiye, f-16, jet, ziyaret, nato, air defender, air defender 23
almanya, olaf scholz, türk, türkiye, f-16, jet, ziyaret, nato, air defender, air defender 23

Almanya Başbakanı Scholz, Türk F-16 filosunda görevli askerlerle bir araya geldi

15:44 16.06.2023
© AAAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da süren NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023'ü ziyaretinde, Türk F-16 filosunu komuta eden Birlik Yer Değiştirme Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Ersin Özmen ve beraberindeki askerlerle bir araya geldi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da süren NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023'ü ziyaretinde, Türk F-16 filosunu komuta eden Birlik Yer Değiştirme Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Ersin Özmen ve beraberindeki askerlerle bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'da süren NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 2023'ü ziyaretinde, Türk F-16 filosunu komuta eden Birlik Yer Değiştirme Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Ersin Özmen ve beraberindeki askerlerle bir araya geldi.
Tatbikatın düzenlendiği Almanya'nın kuzeyinde bulunan Jagel Askeri Hava Üssü'ne giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, burada Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 personelini, tatbikata katılmalarından dolayı tebrik edip başarılar diledi.
Albay Özmen de misafirperverlikleri için Scholz'a teşekkür etti.
Tatbikatta görev alan uçakları inceleyen Scholz, yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinin bir dönüm noktası olduğunu yineleyerek, "Çünkü bu, güçlü bir ülkenin, eğer gücü varsa topraklarının bir kısmını ya da tamamını ele geçirmek için komşusunu işgale hazır olduğunun bir ifadesidir. Hepimiz bunun artık böyle olmaması, sınırların dokunulmaz olması ve zorla değiştirilememesi gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.
Tatbikatın, ülke ve ittifak savunmalarının birlikte eğitildiğinin ve böylece toprakların her santimetresini koruyabileceğinin de bir işareti olduğunu vurgulayan Scholz, "Topraklarımızın her karışını savunmaya hazır olduğumuz ifadesinin herkes tarafından ciddiye alınması için ülke ve ittifak savunmasını eğitiyor olmamız önemlidir ve burada her zaman dikkatimi çeken şey, birbirimizle yakın işbirliği yapma isteğinin çok yüksek olmasıdır" diye konuştu.
Tatbikatın aynı zamanda tüm katılımcı ülkeler arasında işbirliğin nerede yoğunlaştırabileceğini ve teknik gelişmeleri nerede kullanabileceğini öğrenmek için fırsatlar olduğunu da dile getiren Scholz, "Bu arada, böylesine büyük bir tatbikatın Almanya'nın liderliğinde devam edebilmesinden, her şeyin yolunda gitmesinden ve aynı zamanda sivil hava trafiği için çok fazla aksama olmamasından dolayı çok mutluyum. İlgili herkese, gösterdiği büyük anlayış için minnettarım. Burada bunun mümkün olması ve hiç kimsenin ciddi şikayette bulunmaması iyiye işaret. Burada faal olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Güvenliğimiz için önemli olan bu tatbikatta verilen görevleri tam yerine getirenlere de güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
Olaf Scholz, tatbikatta görevli ABD'li askerlerle de sohbet etti.
Almanya'nın ev sahipliğinde Türk Hava Kuvvetleri dahil 25 ülkeden 250 uçağın katıldığı NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı 'Air Defender 2023' 23 Haziran Cuma günü sona erecek.
FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner, Yeşiller'den Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz, Almanya'nın ilk Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesini tanıttıkları basın toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
DÜNYA
Berlin'in Güvenlik Stratejisi belgesi: 'Rusya en büyük tehdit, Çin çıkarlarımıza aykırı davranıyor'
14 Haziran , 13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала