https://sputniknews.com.tr/20230616/al-pacino-83-yasinda-baba-oldu-1072519970.html

Al Pacino 83 yaşında baba oldu

Al Pacino 83 yaşında baba oldu

Hollywood’un yaşayan efsanesi Al Pacino yeniden baba olurken, bebeğin adı ve cinsiyeti de açıklandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T09:21+0300

2023-06-16T09:21+0300

2023-06-16T09:24+0300

yaşam

al pacino

baba

çocuk

the godfather

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072520126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f1220396b14dfdcd10c30c50d76a42a.jpg

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamilelik haberleriyle gündemdeydi.Bugün Alfallah'ın doğum haberiyle birlikte Pacino, dördüncü kez baba oldu. Çift, doğan erkek çocuğa Roman Pacino adını verdi.'The Godfather' (1972), 'Scarface' (1983) ve Oscar kazandığı 'Scent of a Woman' (1992) gibi filmleriyle tanınan 83 yaşındaki Al Pacino'nun 33 yaşındaki Julie ve 22 yaşındaki ikizler Olivia ile Anton olmak üzere 3 çocuğu daha var.

https://sputniknews.com.tr/20230603/83-yasinda-baba-olmaya-hazirlanan-al-pacinonun-sevgilisinden-dna-testi-istedigi-iddia-edildi-1071964176.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

al pacino, baba, çocuk, the godfather