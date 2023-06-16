https://sputniknews.com.tr/20230616/al-pacino-83-yasinda-baba-oldu-1072519970.html
Al Pacino 83 yaşında baba oldu
Al Pacino 83 yaşında baba oldu
Hollywood’un yaşayan efsanesi Al Pacino yeniden baba olurken, bebeğin adı ve cinsiyeti de açıklandı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T09:21+0300
2023-06-16T09:21+0300
2023-06-16T09:24+0300
yaşam
al pacino
baba
çocuk
the godfather
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Dünyaca ünlü ABD'li aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamilelik haberleriyle gündemdeydi.Bugün Alfallah'ın doğum haberiyle birlikte Pacino, dördüncü kez baba oldu. Çift, doğan erkek çocuğa Roman Pacino adını verdi.'The Godfather' (1972), 'Scarface' (1983) ve Oscar kazandığı 'Scent of a Woman' (1992) gibi filmleriyle tanınan 83 yaşındaki Al Pacino'nun 33 yaşındaki Julie ve 22 yaşındaki ikizler Olivia ile Anton olmak üzere 3 çocuğu daha var.
https://sputniknews.com.tr/20230603/83-yasinda-baba-olmaya-hazirlanan-al-pacinonun-sevgilisinden-dna-testi-istedigi-iddia-edildi-1071964176.html
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al pacino, baba, çocuk, the godfather
al pacino, baba, çocuk, the godfather
Al Pacino 83 yaşında baba oldu
09:21 16.06.2023 (güncellendi: 09:24 16.06.2023) Abone ol
Hollywood’un yaşayan efsanesi Al Pacino yeniden baba olurken, bebeğin adı ve cinsiyeti de açıklandı.
Dünyaca ünlü ABD'li aktör Al Pacino, 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah’ın hamilelik haberleriyle gündemdeydi.
Bugün Alfallah'ın doğum haberiyle birlikte Pacino, dördüncü kez baba oldu. Çift, doğan erkek çocuğa Roman Pacino adını verdi.
'The Godfather' (1972), 'Scarface' (1983) ve Oscar kazandığı 'Scent of a Woman' (1992) gibi filmleriyle tanınan 83 yaşındaki Al Pacino'nun 33 yaşındaki Julie ve 22 yaşındaki ikizler Olivia ile Anton olmak üzere 3 çocuğu daha var.