https://sputniknews.com.tr/20230603/83-yasinda-baba-olmaya-hazirlanan-al-pacinonun-sevgilisinden-dna-testi-istedigi-iddia-edildi-1071964176.html

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun sevgilisinden DNA testi istediği iddia edildi

83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun sevgilisinden DNA testi istediği iddia edildi

Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan 83 yaşındaki oyuncu Al Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ için DNA testi istediği... 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T09:30+0300

2023-06-03T09:30+0300

2023-06-03T09:30+0300

dünya

al pacino

dna

dna testi

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Oscar ödüllü Robert de Niro‘nun geçen ay 79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan gelmişti.Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın sekiz aylık hamile olduğu öğrenilmişti.Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ ileri sürülürken, hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği ve DNA testi talep ettiği belirtildi.Usta oyuncunun ayrıca Alfallah’la ilişkisinin çoktan bittiğine dair yeni iddialar da ortaya atıldı.

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al pacino, dna, dna testi