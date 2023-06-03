https://sputniknews.com.tr/20230603/83-yasinda-baba-olmaya-hazirlanan-al-pacinonun-sevgilisinden-dna-testi-istedigi-iddia-edildi-1071964176.html
83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun sevgilisinden DNA testi istediği iddia edildi
83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun sevgilisinden DNA testi istediği iddia edildi
Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan 83 yaşındaki oyuncu Al Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ için DNA testi istediği... 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T09:30+0300
2023-06-03T09:30+0300
2023-06-03T09:30+0300
dünya
al pacino
dna
dna testi
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Oscar ödüllü Robert de Niro‘nun geçen ay 79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan gelmişti.Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın sekiz aylık hamile olduğu öğrenilmişti.Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ ileri sürülürken, hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği ve DNA testi talep ettiği belirtildi.Usta oyuncunun ayrıca Alfallah’la ilişkisinin çoktan bittiğine dair yeni iddialar da ortaya atıldı.
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al pacino, dna, dna testi
al pacino, dna, dna testi
83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino'nun sevgilisinden DNA testi istediği iddia edildi
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Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan 83 yaşındaki oyuncu Al Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ için DNA testi istediği belirtildi.
Oscar ödüllü Robert de Niro‘nun geçen ay 79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan gelmişti.
Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın sekiz aylık hamile olduğu öğrenilmişti.
Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ ileri sürülürken, hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği ve DNA testi talep ettiği belirtildi.
Usta oyuncunun ayrıca Alfallah’la ilişkisinin çoktan bittiğine dair yeni iddialar da ortaya atıldı.