Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuştu
15:05
98 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Abdüllatif Şener bunu neden yaptı?
18:33
87 dk
Z RAPORU
Bakan Şimşek'ten 1 günde 2 görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230616/afrikali-liderler-ukraynaya-cozum-onerilerinde-bulundu-1072561250.html
Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu
Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu
Kaynaklar, Afrikalı liderlerin Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü için Kiev’e önerilerde bulunduğunu bildirdi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:11+0300
2023-06-16T22:11+0300
ukrayna krizi
afrika
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
çözüm
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_1572f6446174147d05f362a8897f3474.jpg
Diplomatik kaynaklar, Sputnik’e verdiği demeçte, Afrikalı liderlerin Kiev'e Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik öneriler sunduğunu, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeden önce bunları açıklamayacaklarını söyledi.Afrikalı liderler ile Ukrayna yetkilileri arasındaki görüşmenin açık ve samimi geçtiğini belirten kaynak, ‘Afrika liderlerinin Kiev’e herhangi bir çözüm önerisinde bulunup bulunmadıkları’ sorusuna “Öneriler sunuldu, evet. Ancak içeriklerini Putin ile gerçekleştireceğimiz görüşmeye kadar ifşa etmeyeceğiz” yanıtını verdi.Kaynak ayrıca, Afrikalı liderlerin ‘barışa ulaşma hedeflerinden vazgeçmediklerini ve Rus tarafını da dinlemek için Moskova’ya gideceklerini kaydetti.Zelenskiy: Afrikalı liderlerin Rusya'ya yapacağı ziyaretin mantığı yokUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afrikalı liderlerin 17 Haziran'da Rusya'ya yapacağı ziyarette bir mantık görmediğini söyledi.Zelenskiy, "Bu onların kararı, ama ne kadar mantıklı pek belli değil. Ama onlar özgür devletlerin liderleri, yani bu onların seçimi" ifadelerini kullandı.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Zane Dangor, ülkesinin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve diğer beş Afrika ülkesinin liderlerinin barış misyonunun bir parçası olarak Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/guney-afrika-lideri-ramaphosa-afrika-ulkelerinin-baris-girisimini-gorusmek-icin-kievde-1072523850.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072301281_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_afe01e89fa38b6637df40e5a80eab16c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, çözüm, vladimir putin
afrika, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, çözüm, vladimir putin

Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu

22:11 16.06.2023
© Fotoğraf : https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Fotoğraf : https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325
Abone olTelegram
Kaynaklar, Afrikalı liderlerin Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü için Kiev’e önerilerde bulunduğunu bildirdi.
Diplomatik kaynaklar, Sputnik’e verdiği demeçte, Afrikalı liderlerin Kiev'e Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik öneriler sunduğunu, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeden önce bunları açıklamayacaklarını söyledi.
Afrikalı liderler ile Ukrayna yetkilileri arasındaki görüşmenin açık ve samimi geçtiğini belirten kaynak, ‘Afrika liderlerinin Kiev’e herhangi bir çözüm önerisinde bulunup bulunmadıkları’ sorusuna “Öneriler sunuldu, evet. Ancak içeriklerini Putin ile gerçekleştireceğimiz görüşmeye kadar ifşa etmeyeceğiz” yanıtını verdi.
Kaynak ayrıca, Afrikalı liderlerin ‘barışa ulaşma hedeflerinden vazgeçmediklerini ve Rus tarafını da dinlemek için Moskova’ya gideceklerini kaydetti.

Zelenskiy: Afrikalı liderlerin Rusya'ya yapacağı ziyaretin mantığı yok

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afrikalı liderlerin 17 Haziran'da Rusya'ya yapacağı ziyarette bir mantık görmediğini söyledi.

Zelenskiy, "Bu onların kararı, ama ne kadar mantıklı pek belli değil. Ama onlar özgür devletlerin liderleri, yani bu onların seçimi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Zane Dangor, ülkesinin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve diğer beş Afrika ülkesinin liderlerinin barış misyonunun bir parçası olarak Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceklerini duyurmuştu.
Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
Ukrayna krizi
Güney Afrika lideri Ramaphosa, Afrika ülkelerinin barış girişimini görüşmek için Kiev’de
11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала