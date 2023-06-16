https://sputniknews.com.tr/20230616/afrikali-liderler-ukraynaya-cozum-onerilerinde-bulundu-1072561250.html
Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu
Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu
Kaynaklar, Afrikalı liderlerin Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü için Kiev’e önerilerde bulunduğunu bildirdi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T22:11+0300
2023-06-16T22:11+0300
2023-06-16T22:11+0300
ukrayna krizi
afrika
ukrayna
vladimir zelenskiy
rusya
çözüm
vladimir putin
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Diplomatik kaynaklar, Sputnik’e verdiği demeçte, Afrikalı liderlerin Kiev'e Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik öneriler sunduğunu, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeden önce bunları açıklamayacaklarını söyledi.Afrikalı liderler ile Ukrayna yetkilileri arasındaki görüşmenin açık ve samimi geçtiğini belirten kaynak, ‘Afrika liderlerinin Kiev’e herhangi bir çözüm önerisinde bulunup bulunmadıkları’ sorusuna “Öneriler sunuldu, evet. Ancak içeriklerini Putin ile gerçekleştireceğimiz görüşmeye kadar ifşa etmeyeceğiz” yanıtını verdi.Kaynak ayrıca, Afrikalı liderlerin ‘barışa ulaşma hedeflerinden vazgeçmediklerini ve Rus tarafını da dinlemek için Moskova’ya gideceklerini kaydetti.Zelenskiy: Afrikalı liderlerin Rusya'ya yapacağı ziyaretin mantığı yokUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afrikalı liderlerin 17 Haziran'da Rusya'ya yapacağı ziyarette bir mantık görmediğini söyledi.Zelenskiy, "Bu onların kararı, ama ne kadar mantıklı pek belli değil. Ama onlar özgür devletlerin liderleri, yani bu onların seçimi" ifadelerini kullandı.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Zane Dangor, ülkesinin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve diğer beş Afrika ülkesinin liderlerinin barış misyonunun bir parçası olarak Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceklerini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230616/guney-afrika-lideri-ramaphosa-afrika-ulkelerinin-baris-girisimini-gorusmek-icin-kievde-1072523850.html
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afrika, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, çözüm, vladimir putin
Afrikalı liderler Ukrayna'ya çözüm önerilerinde bulundu
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Kaynaklar, Afrikalı liderlerin Ukrayna ihtilafının barışçıl çözümü için Kiev’e önerilerde bulunduğunu bildirdi.
Diplomatik kaynaklar, Sputnik’e verdiği demeçte, Afrikalı liderlerin Kiev'e Ukrayna’daki ihtilafın çözümüne yönelik öneriler sunduğunu, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeden önce bunları açıklamayacaklarını söyledi.
Afrikalı liderler ile Ukrayna yetkilileri arasındaki görüşmenin açık ve samimi geçtiğini belirten kaynak, ‘Afrika liderlerinin Kiev’e herhangi bir çözüm önerisinde bulunup bulunmadıkları’ sorusuna “Öneriler sunuldu, evet. Ancak içeriklerini Putin ile gerçekleştireceğimiz görüşmeye kadar ifşa etmeyeceğiz” yanıtını verdi.
Kaynak ayrıca, Afrikalı liderlerin ‘barışa ulaşma hedeflerinden vazgeçmediklerini ve Rus tarafını da dinlemek için Moskova’ya gideceklerini kaydetti.
Zelenskiy: Afrikalı liderlerin Rusya'ya yapacağı ziyaretin mantığı yok
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Afrikalı liderlerin 17 Haziran'da Rusya'ya yapacağı ziyarette bir mantık görmediğini söyledi.
Zelenskiy, "Bu onların kararı, ama ne kadar mantıklı pek belli değil. Ama onlar özgür devletlerin liderleri, yani bu onların seçimi" ifadelerini kullandı.
Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Zane Dangor, ülkesinin Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve diğer beş Afrika ülkesinin liderlerinin barış misyonunun bir parçası olarak Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceklerini duyurmuştu.