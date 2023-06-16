Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve Can Atalay'ın tutukluluğu!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230616/adalet-bakani-tunctan-zurih-cagrisi-isvicre-sorusturma-baslatmali-1072530179.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'
Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik eylemlere ilişkin, "İsviçre makamları... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:30+0300
2023-06-16T12:30+0300
türkiye
türkiye
isviçre
zürih
recep tayyip erdoğan
yılmaz tunç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072529458_0:239:2048:1391_1920x0_80_0_0_67a71bfd596977e46b8984092e58b8f7.jpg
Tunç, Bartın Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'deki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Eylemlerin nefret suçu teşkil ettiğini, şiddet çağrısı içerdiğini ifade eden Tunç, Dışişleri Bakanlığının ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı.İsviçre'deki eylemi kınadığını kaydeden Tunç, bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde olmaması gerektiğini söyledi.Bakan Tunç, şiddet çağrısının, nefret suçunun kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Ankara Büyükelçisine gerekli uyarılarda bulunduğunu anımsatan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230615/iletisim-baskanligindan-zurih-aciklamasi-olayin-takipcisi-olmayi-surdurecegiz-1072504080.html
türkiye
isviçre
zürih
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/10/1072529458_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_5a547f99bf7ec899f1c50aafc9609cc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, isviçre, zürih, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç
türkiye, isviçre, zürih, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç

Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'

12:30 16.06.2023
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP - HAKAN KARADUMANAdalet Bakanı Tunç
Adalet Bakanı Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© İHA / AHMET FURKAN GÜLAP - HAKAN KARADUMAN
Abone olTelegram
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik eylemlere ilişkin, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır." dedi.
Tunç, Bartın Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'deki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Eylemlerin nefret suçu teşkil ettiğini, şiddet çağrısı içerdiğini ifade eden Tunç, Dışişleri Bakanlığının ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı.
İsviçre'deki eylemi kınadığını kaydeden Tunç, bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde olmaması gerektiğini söyledi.
Bakan Tunç, şiddet çağrısının, nefret suçunun kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler özgürlük kapsamında sayılamaz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ve Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu anlamda bu tür gösterilere, bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunun örneklerini Avrupa'daki başka ülkelerde de gördük. Dün de İsviçre'de gördük."
Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Ankara Büyükelçisine gerekli uyarılarda bulunduğunu anımsatan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
TÜRKİYE
İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'
Dün, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала