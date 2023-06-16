https://sputniknews.com.tr/20230616/adalet-bakani-tunctan-zurih-cagrisi-isvicre-sorusturma-baslatmali-1072530179.html

Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'

Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik eylemlere ilişkin, "İsviçre makamları... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T12:30+0300

2023-06-16T12:30+0300

2023-06-16T12:30+0300

türkiye

türkiye

isviçre

zürih

recep tayyip erdoğan

yılmaz tunç

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Tunç, Bartın Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'deki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Eylemlerin nefret suçu teşkil ettiğini, şiddet çağrısı içerdiğini ifade eden Tunç, Dışişleri Bakanlığının ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı.İsviçre'deki eylemi kınadığını kaydeden Tunç, bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde olmaması gerektiğini söyledi.Bakan Tunç, şiddet çağrısının, nefret suçunun kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Ankara Büyükelçisine gerekli uyarılarda bulunduğunu anımsatan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230615/iletisim-baskanligindan-zurih-aciklamasi-olayin-takipcisi-olmayi-surdurecegiz-1072504080.html

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türkiye, isviçre, zürih, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç