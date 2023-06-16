https://sputniknews.com.tr/20230616/adalet-bakani-tunctan-zurih-cagrisi-isvicre-sorusturma-baslatmali-1072530179.html
Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'
Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik eylemlere ilişkin, "İsviçre makamları... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:30+0300
2023-06-16T12:30+0300
2023-06-16T12:30+0300
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isviçre
zürih
recep tayyip erdoğan
yılmaz tunç
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Tunç, Bartın Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'deki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Eylemlerin nefret suçu teşkil ettiğini, şiddet çağrısı içerdiğini ifade eden Tunç, Dışişleri Bakanlığının ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı.İsviçre'deki eylemi kınadığını kaydeden Tunç, bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde olmaması gerektiğini söyledi.Bakan Tunç, şiddet çağrısının, nefret suçunun kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Ankara Büyükelçisine gerekli uyarılarda bulunduğunu anımsatan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230615/iletisim-baskanligindan-zurih-aciklamasi-olayin-takipcisi-olmayi-surdurecegiz-1072504080.html
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türkiye, isviçre, zürih, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç
türkiye, isviçre, zürih, recep tayyip erdoğan, yılmaz tunç
Adalet Bakanı Tunç'tan Zürih çağrısı: 'İsviçre soruşturma başlatmalı'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik eylemlere ilişkin, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır." dedi.
Tunç, Bartın Valiliğini ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsviçre'deki eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Eylemlerin nefret suçu teşkil ettiğini, şiddet çağrısı içerdiğini ifade eden Tunç, Dışişleri Bakanlığının ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklama yaptığını hatırlattı.
İsviçre'deki eylemi kınadığını kaydeden Tunç, bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde olmaması gerektiğini söyledi.
Bakan Tunç, şiddet çağrısının, nefret suçunun kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler özgürlük kapsamında sayılamaz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ve Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu anlamda bu tür gösterilere, bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir. Maalesef bunun örneklerini Avrupa'daki başka ülkelerde de gördük. Dün de İsviçre'de gördük."
Dışişleri Bakanlığının İsviçre'nin Ankara Büyükelçisine gerekli uyarılarda bulunduğunu anımsatan Tunç, "İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalıdır. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını bekliyoruz." diye konuştu.