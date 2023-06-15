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İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'
İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemleri kınadı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:38+0300
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provokasyon
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı' belirtildi.İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230615/isvicrenin-ankara-buyukelcisi-turk-disislerine-cagrildi-1072492564.html
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zürih, provokasyon, iletişim başkanlığı
zürih, provokasyon, iletişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'

18:38 15.06.2023 (güncellendi: 18:43 15.06.2023)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemleri kınadı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı' belirtildi.
İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
TÜRKİYE
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
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