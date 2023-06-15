https://sputniknews.com.tr/20230615/iletisim-baskanligindan-zurih-aciklamasi-olayin-takipcisi-olmayi-surdurecegiz-1072504080.html
İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'
İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemleri kınadı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:38+0300
2023-06-15T18:38+0300
2023-06-15T18:43+0300
zürih
türkiye
provokasyon
iletişim başkanlığı
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı' belirtildi.İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230615/isvicrenin-ankara-buyukelcisi-turk-disislerine-cagrildi-1072492564.html
zürih
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zürih, provokasyon, iletişim başkanlığı
zürih, provokasyon, iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı'ndan Zürih açıklaması: 'Olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz'
18:38 15.06.2023 (güncellendi: 18:43 15.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemleri kınadı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı' belirtildi.
İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz."