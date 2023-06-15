https://sputniknews.com.tr/20230615/isvicrenin-ankara-buyukelcisi-turk-disislerine-cagrildi-1072492564.html

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklar, 14 Haziran'da Erdoğan'ın hedef alındığı olaylar nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T14:57+0300

2023-06-15T14:57+0300

2023-06-15T15:09+0300

isviçre

türkiye

recep tayyip erdoğan

maket

pankart

dışişleri

büyükelçi

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakılması ve pankart açılması üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

isviçre

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isviçre, recep tayyip erdoğan, maket, pankart, dışişleri, büyükelçi