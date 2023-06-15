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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
Diplomatik kaynaklar, 14 Haziran'da Erdoğan'ın hedef alındığı olaylar nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T14:57+0300
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isviçre
türkiye
recep tayyip erdoğan
maket
pankart
dışişleri
büyükelçi
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakılması ve pankart açılması üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.
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isviçre, recep tayyip erdoğan, maket, pankart, dışişleri, büyükelçi
isviçre, recep tayyip erdoğan, maket, pankart, dışişleri, büyükelçi

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı

14:57 15.06.2023 (güncellendi: 15:09 15.06.2023)
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA / Arşiv
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Diplomatik kaynaklar, 14 Haziran'da Erdoğan'ın hedef alındığı olaylar nedeniyle İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre 14 Haziran günü Zürih’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakılması ve pankart açılması üzerine İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Görüşmede, Büyükelçi Ruch’a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi, ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.
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