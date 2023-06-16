https://sputniknews.com.tr/20230616/abdli-gazeteci-hersh-ukraynanin-karsi-taarruzu-abdye-ya-da-natoya-hicbir-fayda-getirmeyecek-1072512337.html

ABD'li gazeteci Hersh: Ukrayna'nın karşı taarruzu ABD'ye ya da NATO'ya hiçbir fayda getirmeyecek

ABD'li gazeteci Hersh: Ukrayna'nın karşı taarruzu ABD'ye ya da NATO'ya hiçbir fayda getirmeyecek

ABD'li Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı başlattığı karşı taarruzun Kiev, NATO ve ABD Başkanı Joe Biden yönetimi... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T00:18+0300

2023-06-16T00:18+0300

2023-06-16T00:18+0300

ukrayna krizi

seymour hersh

abd

ukrayna

nato

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Amerikalı araştırmacı gazeteci Seymour Hersh, sunucu George Galloway'in yayınına katılarak Ukrayna ihtilafının seyrine dair değerlendirmede bulundu.Hersh, "Bu (karşı taarruz) Ukrayna için, NATO için ya da Biden yönetimi için kesinlikle iyi olmayacak" ifadelerini kullandı.'NATO zaten çatışmanın içinde'NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya katılma ihtimali olup olmadığı sorusuna yanıt veren Hersh, ittifakın 'muhtemelen zaten çatışmanın içinde' olduğunu belirtti.Hersh, "Demek istediğim, eğitim ve danışmanlık açısından, biliyorsunuz, şu anda Ukrayna ordusunda o kadar çok farklı grup var ki... Sanki uzun süredir birlikte veya ayrı ayrı pratik yapan 15 farklı dans ekibiniz varmış gibi" diye konuştu.Bunun yanı sıra Hersh, "Ve eğer onları büyük bir salona koyup 'Aranızda bir rutin tertip etmek için bir saatiniz, bir gününüz ya da üç gününüz var' deseydiniz, bu imkansız olurdu. Bildiğim kadarıyla şu anda Ukrayna ordusunda olan da bu" yorumunu yaptı.Ukrayna 2022'nin sonlarından bu yana yaklaşan taarruzunun duyurusunu yapıyordu. Taarruzun önce ilkbaharda başlatılması planlanmış, daha sonra yaza ertelenmişti.Ukrayna hükümeti, ertelemenin silah sıkıntısından kaynaklandığını söylerken, Batılı bağışçılarını tanklar, insansız hava araçları ve savaş uçakları da dahil olmak üzere giderek daha ağır silahlar tedarik etmeye zorlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230614/rusya-ukrayna-karsi-saldiriya-basladigindan-beri-7-bin-500-askerini-yitirdi-1072447102.html

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