AB akıllı telefonları daha sağlam, pillerini daha uzun ömürlü hale getiriyor

Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Kiev'in saldırganlığına son vermek için operasyon başlatmak zorunda kaldık
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: Temmuz zamları beklentinin altında olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
15:05
137 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230616/ab-akilli-telefonlari-daha-saglam-pillerini-daha-uzun-omurlu-hale-getiriyor-1072544354.html
AB akıllı telefonları daha sağlam, pillerini daha uzun ömürlü hale getiriyor
AB akıllı telefonları daha sağlam, pillerini daha uzun ömürlü hale getiriyor
Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon ve tabletlerin pil ömürlerini uzatacak, dayanıklılığını artıracak ve tamirini kolaylaştıracak yeni kurallar belirledi. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:38+0300
2023-06-16T15:38+0300
dünya
ab
avrupa
akıllı telefon
şarj
tamir
pil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/16/1052008748_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2e8fb6b8dd52cfba46144810116379e6.jpg
AB Komisyonu, çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yeni kuralların AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandığını açıkladı.Buna göre, AB pazarına sunulan bütün yeni akıllı telefon ve tabletlerin asgari kriterleri karşılaması gerekecek.Bu ürünlerin kazara düşmelere veya çizilmelere karşı dayanıklı olması, toza ve suya karşı koruma sağlaması, pillerinin uzun ömür sergilemesi şart olacak.Akıllı telefon ve tablet pillerinin 800 tam şarj sonrasında yüzde 80 kapasitenin altına düşmemesi gerekecek.Bu cihazların tamir kuralları da değişecek. Üreticiler, akıllı telefon ve tabletler için kritik yedek parçaları tamircilere 10 iş günü içerisinde sağlamak zorunda olacak.AB pazarında satışı biten ürünlerin yedek parçalarının tedariki 7 yıl boyunca sürecek.Cihazların işletim sistem güncellemeleri ürün piyasaya sunulduktan sonra en az 5 yıl devam edecek.Elektronik cihaz tamircilerine ayrım yapılmaksızın gereken yazılım ve donanım desteği verilecek.Puan sistemi geliyor AB Komisyonu, bugün tüketicilerin akıllı telefon ve tablet satın alırken bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olacak ek kurallar teklifini de açıkladı.Teklife göre, AB pazarına sürülen akıllı telefon ve tabletlerin enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma seviyeleri ile kazara düşmelere karşı dayanıklılıkları hakkındaki çeşitli bilgiler tüketicilere anlaşılır bir biçimde sunulacak.Bir ürünün ne kadar kolay onarılabileceğini gösteren puan sistemi kurulacak.Yeni akıllı telefon ve tabletlerde enerji sınıflandırması olan A-G ölçeği kullanılacak.Teklif edilen ek kurallar bu aşamada AP ve AB Konseyi denetiminin ardından 2 ay sonra yürürlüğe girecek.Üreticilere yeni kurallara uyum için 21 aylık bir geçiş süreci tanınacak.AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek bir yasal düzenleme hazırlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/tek-tip-sarj-icin-tarih-belli-oldu-1064531003.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/16/1052008748_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_ce0c284829e4b686c3274f7ec4d01263.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, avrupa, akıllı telefon, şarj, tamir, pil
ab, avrupa, akıllı telefon, şarj, tamir, pil

AB akıllı telefonları daha sağlam, pillerini daha uzun ömürlü hale getiriyor

15:38 16.06.2023
© AACep Telefonu - Akıllı Telefon
Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon ve tabletlerin pil ömürlerini uzatacak, dayanıklılığını artıracak ve tamirini kolaylaştıracak yeni kurallar belirledi.
AB Komisyonu, çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yeni kuralların AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandığını açıkladı.
Buna göre, AB pazarına sunulan bütün yeni akıllı telefon ve tabletlerin asgari kriterleri karşılaması gerekecek.
Bu ürünlerin kazara düşmelere veya çizilmelere karşı dayanıklı olması, toza ve suya karşı koruma sağlaması, pillerinin uzun ömür sergilemesi şart olacak.
Akıllı telefon ve tablet pillerinin 800 tam şarj sonrasında yüzde 80 kapasitenin altına düşmemesi gerekecek.
Bu cihazların tamir kuralları da değişecek. Üreticiler, akıllı telefon ve tabletler için kritik yedek parçaları tamircilere 10 iş günü içerisinde sağlamak zorunda olacak.
AB pazarında satışı biten ürünlerin yedek parçalarının tedariki 7 yıl boyunca sürecek.
Cihazların işletim sistem güncellemeleri ürün piyasaya sunulduktan sonra en az 5 yıl devam edecek.
Elektronik cihaz tamircilerine ayrım yapılmaksızın gereken yazılım ve donanım desteği verilecek.

Puan sistemi geliyor

AB Komisyonu, bugün tüketicilerin akıllı telefon ve tablet satın alırken bilinçli ve sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olacak ek kurallar teklifini de açıkladı.
Teklife göre, AB pazarına sürülen akıllı telefon ve tabletlerin enerji verimliliği, pil ömrü, toza ve suya karşı koruma seviyeleri ile kazara düşmelere karşı dayanıklılıkları hakkındaki çeşitli bilgiler tüketicilere anlaşılır bir biçimde sunulacak.
Bir ürünün ne kadar kolay onarılabileceğini gösteren puan sistemi kurulacak.
Yeni akıllı telefon ve tabletlerde enerji sınıflandırması olan A-G ölçeği kullanılacak.
Teklif edilen ek kurallar bu aşamada AP ve AB Konseyi denetiminin ardından 2 ay sonra yürürlüğe girecek.
Üreticilere yeni kurallara uyum için 21 aylık bir geçiş süreci tanınacak.
AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek bir yasal düzenleme hazırlamıştı.
şarj aleti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
YAŞAM
Tek tip şarj için tarih belli oldu
13 Aralık 2022, 15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала