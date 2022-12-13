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https://sputniknews.com.tr/20221213/tek-tip-sarj-icin-tarih-belli-oldu-1064531003.html
Tek tip şarj için tarih belli oldu
Tek tip şarj için tarih belli oldu
Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:27+0300
2022-12-13T15:27+0300
yaşam
ab
şarj
telefon
akıllı telefon
tablet
kulaklık
apple
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Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.AB’nin elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirecek düzenlemesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.Böylece, telefon üreticilerinin USB-C şarj kablosu kullanma zorunluluğunun yürürlüğe girme tarihi 28 Aralık 2024 oldu.Bu tarihten itibaren, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.Apple cihazlarda da USB-C girişi olacakSöz konusu tarihten itibaren Apple'ın yeni cihazlarında da USB-C girişi yer alması gerekecek.AB daha önce söz konusu uygulamaya ilişkin son tarihin 2024 sonbaharı olduğunu açıklamıştı. Yasal sürecin tamamlanmasıyla tek tip şarj girişinin uygulamaya girme tarihi netleşti.Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/imei-kayit-ucretine-zam-geliyor-1063027579.html
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ab, şarj, telefon, akıllı telefon, tablet, kulaklık, apple
ab, şarj, telefon, akıllı telefon, tablet, kulaklık, apple

Tek tip şarj için tarih belli oldu

15:27 13.12.2022
© AAşarj aleti
şarj aleti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.
Avrupa Birliği (AB), akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasının zorunlu olacağı tarihi 28 Aralık 2024 olarak belirledi.
AB’nin elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan ve çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirecek düzenlemesi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.
Böylece, telefon üreticilerinin USB-C şarj kablosu kullanma zorunluluğunun yürürlüğe girme tarihi 28 Aralık 2024 oldu.
Bu tarihten itibaren, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi USB-C olacak. Bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi zorunlu olarak yer alacak.

Apple cihazlarda da USB-C girişi olacak

Söz konusu tarihten itibaren Apple'ın yeni cihazlarında da USB-C girişi yer alması gerekecek.
AB daha önce söz konusu uygulamaya ilişkin son tarihin 2024 sonbaharı olduğunu açıklamıştı. Yasal sürecin tamamlanmasıyla tek tip şarj girişinin uygulamaya girme tarihi netleşti.
Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.
Düzenlemenin özellikle farklı şarj girişi kullanan Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.
Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.
Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
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