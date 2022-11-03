https://sputniknews.com.tr/20221103/imei-kayit-ucretine-zam-geliyor-1063027579.html

IMEI kayıt ücretine zam geliyor

IMEI kayıt ücretine zam geliyor

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi ve harçların aksi karar alınmadığı takdirde, yüzde 122.93 artması bekleniyor. IMEI... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T14:29+0300

2022-11-03T14:29+0300

2022-11-03T14:29+0300

ekonomi

vergi

harç

telefon

enflasyon

imei

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Ekim ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu.Shiftdelete.net’in haberine göre 2021 yılı pasaport kayıt ücreti ve 2023’e ait Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak yapılan hesaplama ile IMEI ücretleri ortaya çıkıyor.2022 IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL, zam oranı ise yüzde 122.9. Böylelikle 3 bin 358 lira zam oranıyla, 2023 IMEI kayıt ücretinin 6 bin 90 TL olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221103/vergi-harc-ve-cezalarda-yeniden-degerleme-oranlari-belli-oldu-1063017905.html

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vergi, harç, telefon, enflasyon, imei