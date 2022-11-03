https://sputniknews.com.tr/20221103/imei-kayit-ucretine-zam-geliyor-1063027579.html
IMEI kayıt ücretine zam geliyor
IMEI kayıt ücretine zam geliyor
Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi ve harçların aksi karar alınmadığı takdirde, yüzde 122.93 artması bekleniyor. IMEI... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T14:29+0300
2022-11-03T14:29+0300
2022-11-03T14:29+0300
ekonomi
vergi
harç
telefon
enflasyon
imei
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Ekim ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu.Shiftdelete.net’in haberine göre 2021 yılı pasaport kayıt ücreti ve 2023’e ait Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak yapılan hesaplama ile IMEI ücretleri ortaya çıkıyor.2022 IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL, zam oranı ise yüzde 122.9. Böylelikle 3 bin 358 lira zam oranıyla, 2023 IMEI kayıt ücretinin 6 bin 90 TL olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/vergi-harc-ve-cezalarda-yeniden-degerleme-oranlari-belli-oldu-1063017905.html
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vergi, harç, telefon, enflasyon, imei
vergi, harç, telefon, enflasyon, imei
IMEI kayıt ücretine zam geliyor
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Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Vergi ve harçların aksi karar alınmadığı takdirde, yüzde 122.93 artması bekleniyor. IMEI kayıt ücretinin ise zam oranları ile beraber 6 bin 90 TL olması bekleniyor.
Ekim ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu.
Shiftdelete.net’in haberine
göre 2021 yılı pasaport kayıt ücreti ve 2023’e ait Yeniden Değerleme Oranı baz alınarak yapılan hesaplama ile IMEI
ücretleri ortaya çıkıyor.
2022 IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL, zam oranı ise yüzde 122.9. Böylelikle 3 bin 358 lira zam oranıyla, 2023 IMEI kayıt ücretinin 6 bin 90 TL olması bekleniyor.