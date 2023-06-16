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127 saat dans ederek dünya rekoru kırdı
127 saat dans ederek dünya rekoru kırdı
16 yaşındaki Hindistanlı dansçı, 127 saat boyunca dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T10:35+0300
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yaşam
hindistan
dans
kadın
dansçı
rekor
guinness rekorlar kitabı
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Hindistanlı dansçı Sruşti Sudhir Jagtap, 5 gün boyunca dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.Srushti'nin dans maratonu, okuldan arkadaşları, aile üyeleri ve destekçilerinin tıka basa doldurduğu oditoryumunda gerçekleşti.Guinnes temsilcisinin de yerinde takip ettiği tek kişilik dans şöleni tam 127 saat sürdü. 29 Mayıs sabahı başlayan gösterinin, 3 Haziran'a kadar devam ettiği bildirildi.Temsilci, gösterinin sonunda "Çok yorgun olduğu anlar olsa da ailesi her zaman yanındaydı ve onu diri tutmak için yüzüne su sıkıyorlardı. Çok etkileyici bir performans oldu" dedi.'Son gün vücudum tepki vermiyordu'Hint klasik dansının sekiz ana formundan biri olan Kathak dansını icra eden Srushti, "Hindistan'ı dans aracılığıyla temsil etme hayalim var" ifadelerini kullandı. "Son gün artık vücudum tepki vermiyordu" diyen Srushti, "Vücudumun tüm parçaları donmuş ve acı içindeydi. Ama zihinsel olarak hedefime odaklanmıştım. Zihnimdeki ve bedenimdeki tüm değişikliklere aşinaydım, bu yüzden sonuna kadar sakin kalmayı başardım" açıklamasında bulundu.16 yaşındaki Hintli dansçının, gösteri sırasında kahve dışında herhangi bir uyarıcı madde almadığı, hindistan cevizi suyu ve çikolata tükettiği belirtildi.Guinness kurallarına göre, rekor denemesi sırasında yalnızca 5 dakika mola verilebiliyor ve bu molalar birleştirilebiliyor. Genç rekortmenin ise verdiği molaları uyumak ve tuvalete gitmek için kullandığı bildirildi.Bir önceki rekor, 126 saatle Nepalli dansçı Bandana Nepal tarafından 2018'de kırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/hindistandan-evlilikte-yeni-dunya-rekoru--1072305432.html
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hindistan, dans, kadın, dansçı, rekor, guinness rekorlar kitabı
hindistan, dans, kadın, dansçı, rekor, guinness rekorlar kitabı

127 saat dans ederek dünya rekoru kırdı

10:35 16.06.2023 (güncellendi: 10:40 16.06.2023)
© Fotoğraf : Guinness World Records 16 yaşındaki Hindistanlı dansçı 127 saat boyunca dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
16 yaşındaki Hindistanlı dansçı 127 saat boyunca dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Fotoğraf : Guinness World Records
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16 yaşındaki Hindistanlı dansçı, 127 saat boyunca dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
Hindistanlı dansçı Sruşti Sudhir Jagtap, 5 gün boyunca dans ederek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.
Srushti'nin dans maratonu, okuldan arkadaşları, aile üyeleri ve destekçilerinin tıka basa doldurduğu oditoryumunda gerçekleşti.
Guinnes temsilcisinin de yerinde takip ettiği tek kişilik dans şöleni tam 127 saat sürdü. 29 Mayıs sabahı başlayan gösterinin, 3 Haziran'a kadar devam ettiği bildirildi.
Temsilci, gösterinin sonunda "Çok yorgun olduğu anlar olsa da ailesi her zaman yanındaydı ve onu diri tutmak için yüzüne su sıkıyorlardı. Çok etkileyici bir performans oldu" dedi.

'Son gün vücudum tepki vermiyordu'

Hint klasik dansının sekiz ana formundan biri olan Kathak dansını icra eden Srushti, "Hindistan'ı dans aracılığıyla temsil etme hayalim var" ifadelerini kullandı.
"Son gün artık vücudum tepki vermiyordu" diyen Srushti, "Vücudumun tüm parçaları donmuş ve acı içindeydi. Ama zihinsel olarak hedefime odaklanmıştım. Zihnimdeki ve bedenimdeki tüm değişikliklere aşinaydım, bu yüzden sonuna kadar sakin kalmayı başardım" açıklamasında bulundu.
16 yaşındaki Hintli dansçının, gösteri sırasında kahve dışında herhangi bir uyarıcı madde almadığı, hindistan cevizi suyu ve çikolata tükettiği belirtildi.
Guinness kurallarına göre, rekor denemesi sırasında yalnızca 5 dakika mola verilebiliyor ve bu molalar birleştirilebiliyor. Genç rekortmenin ise verdiği molaları uyumak ve tuvalete gitmek için kullandığı bildirildi.
Bir önceki rekor, 126 saatle Nepalli dansçı Bandana Nepal tarafından 2018'de kırılmıştı.
Hindistan- Düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
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