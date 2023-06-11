https://sputniknews.com.tr/20230611/hindistandan-evlilikte-yeni-dunya-rekoru--1072305432.html
Hindistan'dan evlilikte yeni dünya rekoru
Hindistan'dan evlilikte yeni dünya rekoru
Hindistan'da 6 saatten kısa sürede evlenen 2 bin 413 çift, adlarını yalnızca evlilik cüzdanına değil, iki farklı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na da... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T22:37+0300
2023-06-11T22:37+0300
2023-06-11T22:37+0300
yaşam
hindistan
düğün
rekor
guinness rekorlar kitabı
evlilik
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Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin Racastan eyaletinde 26 Mayıs'ta toplu nikah töreni düzenlendi.Törende, Müslüman ve Hindu toplumlarından 4 bin 826 kişi 6 saatten kısa bir sürede dünya evine girdi.Böylelikle 2 bin 413 çift, '12 saatte evlenen en çok çift' ve '24 saatte evlenen en çok çift' olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Racastan Başbakanı Ashok Gehlot'un da katıldığı törene, çiftlerin aileleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 1 milyondan fazla kişi yer aldı.Törenin ardından yeni çiftlere, takı ve ev eşyası gibi hediyeler takdim edildi.Toplu nikah töreninin, yoksul kesimlerde yaşayan ve maddi olarak evlenmekte zorlanan çiftlere destek sağlayan bir sivil toplum kurulu tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220606/antalyada-hint-dugunu-sezonu-aciliyor-vize-kolayligi-olursa-yilda-400-500-hint-dugunu-yapariz--1057032012.html
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hindistan, düğün, rekor, guinness rekorlar kitabı, evlilik
hindistan, düğün, rekor, guinness rekorlar kitabı, evlilik
Hindistan'dan evlilikte yeni dünya rekoru
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Hindistan'da 6 saatten kısa sürede evlenen 2 bin 413 çift, adlarını yalnızca evlilik cüzdanına değil, iki farklı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.
Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin Racastan eyaletinde 26 Mayıs'ta toplu nikah töreni düzenlendi.
Törende, Müslüman ve Hindu toplumlarından 4 bin 826 kişi 6 saatten kısa bir sürede dünya evine girdi.
Böylelikle 2 bin 413 çift, '12 saatte evlenen en çok çift' ve '24 saatte evlenen en çok çift' olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Racastan Başbakanı Ashok Gehlot'un da katıldığı törene, çiftlerin aileleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 1 milyondan fazla kişi yer aldı.
Törenin ardından yeni çiftlere, takı ve ev eşyası gibi hediyeler takdim edildi.
Toplu nikah töreninin, yoksul kesimlerde yaşayan ve maddi olarak evlenmekte zorlanan çiftlere destek sağlayan bir sivil toplum kurulu tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı.