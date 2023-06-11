https://sputniknews.com.tr/20230611/hindistandan-evlilikte-yeni-dunya-rekoru--1072305432.html

Hindistan'dan evlilikte yeni dünya rekoru

Hindistan'dan evlilikte yeni dünya rekoru

Hindistan'da 6 saatten kısa sürede evlenen 2 bin 413 çift, adlarını yalnızca evlilik cüzdanına değil, iki farklı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na da... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T22:37+0300

2023-06-11T22:37+0300

2023-06-11T22:37+0300

yaşam

hindistan

düğün

rekor

guinness rekorlar kitabı

evlilik

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Hint medyasındaki haberlere göre, ülkenin Racastan eyaletinde 26 Mayıs'ta toplu nikah töreni düzenlendi.Törende, Müslüman ve Hindu toplumlarından 4 bin 826 kişi 6 saatten kısa bir sürede dünya evine girdi.Böylelikle 2 bin 413 çift, '12 saatte evlenen en çok çift' ve '24 saatte evlenen en çok çift' olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.Racastan Başbakanı Ashok Gehlot'un da katıldığı törene, çiftlerin aileleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 1 milyondan fazla kişi yer aldı.Törenin ardından yeni çiftlere, takı ve ev eşyası gibi hediyeler takdim edildi.Toplu nikah töreninin, yoksul kesimlerde yaşayan ve maddi olarak evlenmekte zorlanan çiftlere destek sağlayan bir sivil toplum kurulu tarafından organize edildiği bilgisi paylaşıldı.

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hindistan, düğün, rekor, guinness rekorlar kitabı, evlilik