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https://sputniknews.com.tr/20230615/zeki-muren-albumleri-plak-olarak-yeniden-basildi-1072492326.html
Zeki Müren albümleri plak olarak yeniden basıldı
Zeki Müren albümleri plak olarak yeniden basıldı
Sanatçı Zeki Müren ve Selami Şahin'in eski albümleri yeniden plak olarak basıldı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T14:46+0300
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yaşam
zeki müren
selami şahin
müzik albümü
kaset
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Selami Şahin'in 1981'de faaliyete başlayan ve bugüne kadar birçok önemli sanatçının albümünü müzikseverlerle buluşturan yapım firması Lider Müzik, arşiv kayıtlarını bugüne taşıyor.Başta Zeki Müren olmak üzere Bülent Ersoy, Gönül Akkor, Ahmet Selçuk İlkan ve Behiye Aksoy gibi sanat dünyasının albüm çalışmalarında imzası olan firma, albüm katalogları arasında yer alan Zeki Müren'in 'Masal' (1986), Selami Şahin'in 'Hastayım Sana' (1985) ve 'Seninle Başım Dertte' (1983) çalışmalarını yeniden dinleyicilerin beğenisine sunacak.Albümler, plak ve kaset formatlılarında yayınlandıkları dönemden bu yana yeniden ilk kez plak olarak basılacak.Yeniden düzenlenen baskıda, orijinal şarkı dizimi ve kapak tasarımlarına sadık kalındı. Plaklar, yarından itibaren satışa sunulacak.
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zeki müren, selami şahin, müzik albümü, kaset
zeki müren, selami şahin, müzik albümü, kaset

Zeki Müren albümleri plak olarak yeniden basıldı

14:46 15.06.2023 (güncellendi: 14:53 15.06.2023)
© AAZeki Müren
Zeki Müren - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AA
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Sanatçı Zeki Müren ve Selami Şahin'in eski albümleri yeniden plak olarak basıldı.
Selami Şahin'in 1981'de faaliyete başlayan ve bugüne kadar birçok önemli sanatçının albümünü müzikseverlerle buluşturan yapım firması Lider Müzik, arşiv kayıtlarını bugüne taşıyor.
Başta Zeki Müren olmak üzere Bülent Ersoy, Gönül Akkor, Ahmet Selçuk İlkan ve Behiye Aksoy gibi sanat dünyasının albüm çalışmalarında imzası olan firma, albüm katalogları arasında yer alan Zeki Müren'in 'Masal' (1986), Selami Şahin'in 'Hastayım Sana' (1985) ve 'Seninle Başım Dertte' (1983) çalışmalarını yeniden dinleyicilerin beğenisine sunacak.
© AASelami Şahin ve Zeki Müren
Selami Şahin ve Zeki Müren - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
Selami Şahin ve Zeki Müren
© AA
Albümler, plak ve kaset formatlılarında yayınlandıkları dönemden bu yana yeniden ilk kez plak olarak basılacak.
Yeniden düzenlenen baskıda, orijinal şarkı dizimi ve kapak tasarımlarına sadık kalındı. Plaklar, yarından itibaren satışa sunulacak.
Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuktu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
GÜNDEM DIŞI
Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuk
19 Mart, 23:37
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