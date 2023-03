Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuk

https://sputniknews.com.tr/20230319/arastirmaci-tutuncu-zeki-muren-farkli-bir-cocuk-1068507701.html

Araştırmacı gazeteci Zeynep Tütüncü Güngör, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Fidel Kastro ve Che Guevara için hazırladığı felsefe serisi ve Coco Chanel’in biyografisini yazdığı 'Moda Geçer Stil Kalır' kitaplarından sonra araştırmacı Zeynep Tütüncü Güngör, bu defa Zeki Müren’in hayatını okuyucusuyla buluşturdu.'Eskimeden Yenilenmeyi Bilen Başarır' kitabına ilişkin konuşan Tütüncü, “Bugünün dünyasında sanatçıların hayatına baktığım zaman giydikleri bir kıyafetle ya da söyledikleri bir sözle anında halk tarafından linç edilebildiklerini görüyoruz. Fakat Zeki Müren, yaşadığı dönemde -ki 1950’li yıllardan bahsediyoruz- çok büyük öncülükler yapmış, hiç yapılmayanı yapmış, giyinmeyeni giymiş, söylenmeyeni söylenmiş. Bambaşka bir sanatçı, bir ikon haline gelmiş. Ben kendi kendime düşündüğümde Zeki Müren hayatta olsa sanat hayatına bugünün Türkiye’sinde nasıl devam ederdi diye çok sordum” dedi.Tütüncü, “Zeki Müren, farklı bir çocuk. Sünnet olduktan sonra ellerine kına yakılması gerekirken, oje sürülmesini tercih ediyor. Sünnet sonrası giydirilmesi gereken bir kıyafet var. Zeki Müren, bu kıyafeti o yıllarda annesinin, teyzesinin broşlarıyla süsleyerek bambaşka bir hale dönüştürüyor” şeklinde konuştu.Tütüncü, “TRT’nin sözlü sınavında o sırada 17 yaşında olan Zeki Müren’e kaç eser bildiği sorulduğunda üç bin beş yüz eser bildiğini söyleyerek tüm jüri üyelerini şaşırtır… Zeki Müren, sanatın her alanını kullanmaya çalışmış ve her alanında çok başarılı olmuş bir isim. Gazinolara ulaşamayan insanlara sinema sayesinde ulaşabileceğini keşfetmiş ve bu yüzden her yıl bir sinema filmi çekmiş. Bu, kendisini hiçbir zaman halkın unutmamasını sağlıyor” şeklinde konuştu

