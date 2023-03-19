https://sputniknews.com.tr/20230319/arastirmaci-tutuncu-zeki-muren-farkli-bir-cocuk-1068507701.html
Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuk
Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuk
Araştırmacı Tütüncü, “Zeki Müren, farklı bir çocuktu. Sünnet olduktan sonra ellerine kına yakılması gerekirken, oje sürülmesini tercih ediyor” dedi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T23:37+0300
2023-03-19T23:37+0300
2023-03-20T16:28+0300
araştırmacı
gündem dişi
zeki müren
çocuk
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Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuktu
Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuktu
Araştırmacı gazeteci Zeynep Tütüncü Güngör, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.Fidel Kastro ve Che Guevara için hazırladığı felsefe serisi ve Coco Chanel’in biyografisini yazdığı 'Moda Geçer Stil Kalır' kitaplarından sonra araştırmacı Zeynep Tütüncü Güngör, bu defa Zeki Müren’in hayatını okuyucusuyla buluşturdu.'Eskimeden Yenilenmeyi Bilen Başarır' kitabına ilişkin konuşan Tütüncü, “Bugünün dünyasında sanatçıların hayatına baktığım zaman giydikleri bir kıyafetle ya da söyledikleri bir sözle anında halk tarafından linç edilebildiklerini görüyoruz. Fakat Zeki Müren, yaşadığı dönemde -ki 1950’li yıllardan bahsediyoruz- çok büyük öncülükler yapmış, hiç yapılmayanı yapmış, giyinmeyeni giymiş, söylenmeyeni söylenmiş. Bambaşka bir sanatçı, bir ikon haline gelmiş. Ben kendi kendime düşündüğümde Zeki Müren hayatta olsa sanat hayatına bugünün Türkiye’sinde nasıl devam ederdi diye çok sordum” dedi.Tütüncü, “Zeki Müren, farklı bir çocuk. Sünnet olduktan sonra ellerine kına yakılması gerekirken, oje sürülmesini tercih ediyor. Sünnet sonrası giydirilmesi gereken bir kıyafet var. Zeki Müren, bu kıyafeti o yıllarda annesinin, teyzesinin broşlarıyla süsleyerek bambaşka bir hale dönüştürüyor” şeklinde konuştu.Tütüncü, “TRT’nin sözlü sınavında o sırada 17 yaşında olan Zeki Müren’e kaç eser bildiği sorulduğunda üç bin beş yüz eser bildiğini söyleyerek tüm jüri üyelerini şaşırtır… Zeki Müren, sanatın her alanını kullanmaya çalışmış ve her alanında çok başarılı olmuş bir isim. Gazinolara ulaşamayan insanlara sinema sayesinde ulaşabileceğini keşfetmiş ve bu yüzden her yıl bir sinema filmi çekmiş. Bu, kendisini hiçbir zaman halkın unutmamasını sağlıyor” şeklinde konuştu
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Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
araştırmacı, zeki müren, аудио, çocuk
araştırmacı, zeki müren, аудио, çocuk
Araştırmacı Tütüncü: Zeki Müren farklı bir çocuk
23:37 19.03.2023 (güncellendi: 16:28 20.03.2023) Abone ol
Araştırmacı Tütüncü, “Zeki Müren, farklı bir çocuktu. Sünnet olduktan sonra ellerine kına yakılması gerekirken, oje sürülmesini tercih ediyor” dedi.
Araştırmacı gazeteci Zeynep Tütüncü Güngör, Radyo Sputnik'te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Fidel Kastro ve Che Guevara için hazırladığı felsefe serisi ve Coco Chanel’in biyografisini yazdığı 'Moda Geçer Stil Kalır' kitaplarından sonra araştırmacı Zeynep Tütüncü Güngör, bu defa Zeki Müren’in hayatını okuyucusuyla buluşturdu.
'Eskimeden Yenilenmeyi Bilen Başarır' kitabına ilişkin konuşan Tütüncü, “Bugünün dünyasında sanatçıların hayatına baktığım zaman giydikleri bir kıyafetle ya da söyledikleri bir sözle anında halk tarafından linç edilebildiklerini görüyoruz. Fakat Zeki Müren, yaşadığı dönemde -ki 1950’li yıllardan bahsediyoruz- çok büyük öncülükler yapmış, hiç yapılmayanı yapmış, giyinmeyeni giymiş, söylenmeyeni söylenmiş. Bambaşka bir sanatçı, bir ikon haline gelmiş. Ben kendi kendime düşündüğümde Zeki Müren hayatta olsa sanat hayatına bugünün Türkiye’sinde nasıl devam ederdi diye çok sordum” dedi.
Tütüncü, “Zeki Müren, farklı bir çocuk. Sünnet olduktan sonra ellerine kına yakılması gerekirken, oje sürülmesini tercih ediyor. Sünnet sonrası giydirilmesi gereken bir kıyafet var. Zeki Müren, bu kıyafeti o yıllarda annesinin, teyzesinin broşlarıyla süsleyerek bambaşka bir hale dönüştürüyor” şeklinde konuştu.
Tütüncü, “TRT’nin sözlü sınavında o sırada 17 yaşında olan Zeki Müren’e kaç eser bildiği sorulduğunda üç bin beş yüz eser bildiğini söyleyerek tüm jüri üyelerini şaşırtır… Zeki Müren, sanatın her alanını kullanmaya çalışmış ve her alanında çok başarılı olmuş bir isim. Gazinolara ulaşamayan insanlara sinema sayesinde ulaşabileceğini keşfetmiş ve bu yüzden her yıl bir sinema filmi çekmiş. Bu, kendisini hiçbir zaman halkın unutmamasını sağlıyor” şeklinde konuştu