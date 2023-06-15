https://sputniknews.com.tr/20230615/yeni-zelanda-ekonomisi-resesyona-girdi-1072473416.html

Yeni Zelanda ekonomisi resesyona girdi

Yeni Zelanda ekonomisi resesyona girdi

Yeni Zelanda ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinin ardından, bu yılın ilk çeyreğinde de dönemsel bazda küçülerek teknik resesyona girdi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T10:57+0300

2023-06-15T10:57+0300

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yeni zelanda

resesyon

ekonomi

açıklama

ekonomi

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Yeni Zelanda'nın gayri safi yurt içi hasılası, Perşembe günü yayınlanan hükümet verilerine göre, merkez bankası dünyadaki en agresif faiz artırım döngülerinden birine girerken, ilk çeyrekte yüzde 0.1 düştü.Bloomberg HT'nin haberine göre, Wellington'dan gelen son veriler, 2022'nin son çeyreğinde revize edilmiş yüzde 0.7'lik bir düşüş bildirdikten sonra ekonomi için teknik bir durgunluğa işaret ediyor.Teknik resesyon, art arda iki çeyrek daralma olarak tanımlanıyor.Bir yıl öncesine göre ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.9 büyüdü. Ekonomistler, Yeni Zelanda'nın çeyrek bazda yüzde 0.1 daralma ve yıllık yüzde 2.6 büyüme kaydetmesini bekliyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230525/almanya-resesyona-girdi-1071561598.html

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