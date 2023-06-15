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Yargılanan ABD'li askerden itiraf: IŞİD'in ABD güçlerine saldırmasına yardım etmeye çalıştım
Yargılanan ABD'li askerden itiraf: IŞİD'in ABD güçlerine saldırmasına yardım etmeye çalıştım
IŞİD'in ABD güçlerini Ortadoğu'da pusuya düşürüp öldürmesine yardım etmeye teşebbüs suçunu kabul eden ABD ordusunun 22 yaşındaki bir askeri, 40 yıla kadar... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:31+0300
2023-06-15T18:31+0300
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New York'taki federal bir mahkemede yargılanan Ohio eyaletinin Stow kentinden Cole Gonzales olarak da bilinen Cole Bridges isimli 22 yaşındaki asker, yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamaya çalışma ve ABD Silahlı Kuvvetleri üyelerini öldürmeye teşebbüs etme suçlamalarını kabul etti. Bu da 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. IŞİD'e maddi destek sağlamaya teşebbüs için en fazla 20 yıl, ABD askeri personelini öldürmeye teşebbüs için en fazla 20 yıl hapis cezası veriliyor. Genç askerin cezasının 2 Kasım'da açıklanması planlanıyor.IŞİD destekçisi gibi davranan gizli FBI ajanına kandıABD Adalet Bakanlığı'nın yargı süreciyle ilgili açıklamasına göre Eylül 2019'da orduya katılan ve Georgia eyaletindeki Fort Stewart merkezli Üçüncü Piyade Tümeni'nde görevlendirilen Cole Bridges, aynı yıl, cihatçıları destekleyen çevrimiçi propagandayı araştırmaya başladı ve çevrimiçi ortamda IŞİD ile cihada desteğini ifade etti. Ekim 2020'de Ortadoğu'daki IŞİD savaşçılarıyla temas halindeki IŞİD destekçisi gibi davranan gizli bir FBI ajanıyla iletişim kurmaya başladı.New York'taki olası hedefler hakkında tavsiye verdiGenç asker, bu iletişimler sırasında ABD ordusuyla ilgili hayal kırıklığını ve IŞİD'e yardım etme arzusunu dile getirdi.Federal kolluk kuvvetleriyle iletişimde bulunduğunun farkında olmayan Bridges, saldırı planladığı iddia edilen IŞİD savaşçılarına, New York şehrindeki potansiyel hedefler hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere eğitim ve rehberlik sağladı. ABD ordusunun eğitim kılavuzunun bazı kısımlarını ileten Bridges, IŞİD tarafından kullanılmak üzere askeri savaş taktikleri hakkında rehberlik de sundu. ABD'nin askeri manevralarının şemasını çizdiAralık 2020'de IŞİD savaşçılarına Ortadoğu'daki ABD güçlerine nasıl saldıracaklarına dair akıl hocalığına kalkışan, hatta IŞİD savaşçılarının ABD birliklerine yönelik saldırıların öldürücülüğünü en üst düzeye çıkarması amacıyla belirli askeri manevraların şemasını çizen Bridges, ABD birliklerini öldürmek için bazı binalara patlayıcılarla kablo döşemek dahil olmak üzere, ABD Özel Kuvvetleri saldırısını püskürtmek için bir IŞİD kampını güçlendirmenin en iyi yolları hakkında tavsiyelerde bulundu. IŞİD bayrağı önünde destek videosuOcak 2021'de IŞİD destekçisi sandığı FBI ajanına ABD ordusunun vücut zırhını giymiş halde IŞİD bayrağı önünde IŞİD'e desteği simgeleyen jest yaptığı bir videosunu gönderdi. Bir hafta sonraki ikinci videoda ses manipülatörü kullanarak, IŞİD'in ABD birliklerine pusu düzenlemesini destekleyen propaganda konuşması yaptı. Aynı dönemde tutuklandı. New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams'ın açıklamasında şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20230519/abd-yuksek-mahkemesi-reina-dahil-isid-saldirilariyla-ilgili-davada-sosyal-medya-lehine-karar-verdi-1071317982.html
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abd, new york, asker, yargılama, mahkeme, işid, yardım, işbirliği, ihanet, hain
abd, new york, asker, yargılama, mahkeme, işid, yardım, işbirliği, ihanet, hain

Yargılanan ABD'li askerden itiraf: IŞİD'in ABD güçlerine saldırmasına yardım etmeye çalıştım

18:31 15.06.2023
© AP Photo / Khalid MohammedIŞİD savaşçılarının IŞİD bayrağı çizilmiş kampında denetim yapan Irak askeri (Musul, Irak, Mart 2017)
IŞİD savaşçılarının IŞİD bayrağı çizilmiş kampında denetim yapan Irak askeri (Musul, Irak, Mart 2017) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Khalid Mohammed
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IŞİD'in ABD güçlerini Ortadoğu'da pusuya düşürüp öldürmesine yardım etmeye teşebbüs suçunu kabul eden ABD ordusunun 22 yaşındaki bir askeri, 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
New York'taki federal bir mahkemede yargılanan Ohio eyaletinin Stow kentinden Cole Gonzales olarak da bilinen Cole Bridges isimli 22 yaşındaki asker, yabancı bir terör örgütüne maddi destek sağlamaya çalışma ve ABD Silahlı Kuvvetleri üyelerini öldürmeye teşebbüs etme suçlamalarını kabul etti.
Bu da 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. IŞİD'e maddi destek sağlamaya teşebbüs için en fazla 20 yıl, ABD askeri personelini öldürmeye teşebbüs için en fazla 20 yıl hapis cezası veriliyor. Genç askerin cezasının 2 Kasım'da açıklanması planlanıyor.

IŞİD destekçisi gibi davranan gizli FBI ajanına kandı

ABD Adalet Bakanlığı'nın yargı süreciyle ilgili açıklamasına göre Eylül 2019'da orduya katılan ve Georgia eyaletindeki Fort Stewart merkezli Üçüncü Piyade Tümeni'nde görevlendirilen Cole Bridges, aynı yıl, cihatçıları destekleyen çevrimiçi propagandayı araştırmaya başladı ve çevrimiçi ortamda IŞİD ile cihada desteğini ifade etti. Ekim 2020'de Ortadoğu'daki IŞİD savaşçılarıyla temas halindeki IŞİD destekçisi gibi davranan gizli bir FBI ajanıyla iletişim kurmaya başladı.

New York'taki olası hedefler hakkında tavsiye verdi

Genç asker, bu iletişimler sırasında ABD ordusuyla ilgili hayal kırıklığını ve IŞİD'e yardım etme arzusunu dile getirdi.
ABD Yüksek Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2023
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ABD Yüksek Mahkemesi, Reina dahil IŞİD saldırılarıyla ilgili davada sosyal medya lehine karar verdi
19 Mayıs, 22:28
Federal kolluk kuvvetleriyle iletişimde bulunduğunun farkında olmayan Bridges, saldırı planladığı iddia edilen IŞİD savaşçılarına, New York şehrindeki potansiyel hedefler hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere eğitim ve rehberlik sağladı. ABD ordusunun eğitim kılavuzunun bazı kısımlarını ileten Bridges, IŞİD tarafından kullanılmak üzere askeri savaş taktikleri hakkında rehberlik de sundu.

ABD'nin askeri manevralarının şemasını çizdi

Aralık 2020'de IŞİD savaşçılarına Ortadoğu'daki ABD güçlerine nasıl saldıracaklarına dair akıl hocalığına kalkışan, hatta IŞİD savaşçılarının ABD birliklerine yönelik saldırıların öldürücülüğünü en üst düzeye çıkarması amacıyla belirli askeri manevraların şemasını çizen Bridges, ABD birliklerini öldürmek için bazı binalara patlayıcılarla kablo döşemek dahil olmak üzere, ABD Özel Kuvvetleri saldırısını püskürtmek için bir IŞİD kampını güçlendirmenin en iyi yolları hakkında tavsiyelerde bulundu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
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Lavrov: ABD, IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor
6 Haziran , 20:20

IŞİD bayrağı önünde destek videosu

Ocak 2021'de IŞİD destekçisi sandığı FBI ajanına ABD ordusunun vücut zırhını giymiş halde IŞİD bayrağı önünde IŞİD'e desteği simgeleyen jest yaptığı bir videosunu gönderdi. Bir hafta sonraki ikinci videoda ses manipülatörü kullanarak, IŞİD'in ABD birliklerine pusu düzenlemesini destekleyen propaganda konuşması yaptı. Aynı dönemde tutuklandı.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2021
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ABD’de IŞİD’e yardım etmekle suçlanan bir asker gözaltına alındı
21 Ocak 2021, 02:35
New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams'ın açıklamasında şöyle denildi:
"Mahkemede itiraf ettiği gibi Cole Bridges, IŞİD'e ve onun şiddet içeren ideolojisine hizmet etmek için asker arkadaşlarına kanlı pusu düzenlemeye çalıştı. Bridges'in hain davranışı, silah arkadaşlarına ve ülkesine ihanettir. Bu büronun savcıları ile FBI ve ABD ordusundaki ortaklarımızın inanılmaz çalışmaları sayesinde, Bridges'in kötü niyeti ortaya çıktı ve artık suçlarından dolayı cezasını bekliyor."
Bowe Bergdahl - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2017
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