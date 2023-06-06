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https://sputniknews.com.tr/20230606/lavrov-abd-isid-ve-el-kaideyi-aktif-olarak-destekliyor-1072100343.html
Lavrov: ABD, IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor
Lavrov: ABD, IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Afganistan'ın huzura kavuşmasıyla ilgilenmediğini, IŞİD ve El Kaide'yi desteklemeye devam ettiğini belirtti. 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey lavrov
abd
afganistan
el kaide
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünü siyareti sırasında, ABD'nin Afganistan'ın huzura kavuşmasıyla ilgilenmediğini, IŞİD ve El Kaide terör gruplarını desteklediğini söyledi.Lavrov, “ABD, Afganistan'da kalan İŞİD ve El Kaide'yi ve bunlarla bağlantılı diğer terör yapılarını aktif olarak destekliyor. Amaç açık: Afganistan’ın huzura kavuşmasına izin vermemek” dedi.Afganistan'daki istikrarsızlaştırıcı süreçleri sürdürmenin ABD'nin çıkarına olduğuna vurgu yapan Lavrov, Washington’un askeri altyapıyı Afganistan'a komşu ülkelere taşıma fikrinden vazgeçmediğini kaydetti.
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sergey lavrov, abd, afganistan, el kaide, işid
sergey lavrov, abd, afganistan, el kaide, işid

Lavrov: ABD, IŞİD ve El Kaide'yi aktif olarak destekliyor

20:20 06.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Afganistan'ın huzura kavuşmasıyla ilgilenmediğini, IŞİD ve El Kaide'yi desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünü siyareti sırasında, ABD'nin Afganistan'ın huzura kavuşmasıyla ilgilenmediğini, IŞİD ve El Kaide terör gruplarını desteklediğini söyledi.
Lavrov, “ABD, Afganistan'da kalan İŞİD ve El Kaide'yi ve bunlarla bağlantılı diğer terör yapılarını aktif olarak destekliyor. Amaç açık: Afganistan’ın huzura kavuşmasına izin vermemek” dedi.
Afganistan'daki istikrarsızlaştırıcı süreçleri sürdürmenin ABD'nin çıkarına olduğuna vurgu yapan Lavrov, Washington’un askeri altyapıyı Afganistan'a komşu ülkelere taşıma fikrinden vazgeçmediğini kaydetti.
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