Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan uyarı: Cezası 60 bin TL

Kurban Bayramı'nda sokak aralarında kıyma çekenleri sert bir dille uyaran Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Bazı kişiler yol kenarına paslı...

Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklar devam ederken, Türkiye’nin sahip olduğu hayvan sayısı da merak konusu oldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülkede 64 milyon küçükbaş, 20 milyonun üzerinde büyükbaş hayvanın var olduğunu belirtti. Kurbanlık konusunda kimsenin karamsar olmaması gerektiğini belirten Yardımcı, “Kimse çıkıp da ‘Kurbanlık hayvan yok’ demesin. Kimse kurbansız kalmaz. Eğer kurban alamayan kalırsa bizi arasın, biz gerekeni yapacağız. Herkes gönül rahatlığıyla kurbanını alacak. Kimse korkmasın, herkese yetecek kurbanımız var. Küçükbaşta canlı fiyatlar 140 TL’den başlayarak 150 TL’ye kadar çıkabilir. Bu fiyatın üzerinde yoktur, altında vardır. Vatandaşımız fahiş fiyata kurbanlık veren yerden kurban almasın. Bizi arayarak şikayet etsinler. Biz müdahale ederiz” dedi.'Türkiye’nin her yerinde kurbanımız var'Her yıl ithal kurbanlık tartışmanın yaşandığını belirten Yardımcı, “Bu gelirse İstanbul’da iki bölge var, oraya gelir. Orada da şu anda böyle bir durum yok. Yeterli hayvan var. Biz ilk defa 33 tane bölge danışma kurulu kurduk. Tüm kurullarla istişare halindeyiz. Türkiye’nin her yerinde kurbanımız var. Kimse vatandaşımızı kandırmasın, kurbanlıklar ne kadar erken alınırsa o kadar iyi olur. Kimse kurbansız kalmaz. Kurban pazarları da yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Kesim yerlerimiz de belli olmaya başladı. Bu konuda belediyeler güzel çalışmalar yapıyor. Herkes kurbanını kesim yerlerinde kessin. Acemi kasaplardan uzak dursunlar” açıklamasını yaptı.'Paketlere koyuyorlar, paketlerde üç tane kol var, diğer parçalar yok'Zincir marketlerin kurban kampanyaları hakkında da vatandaşları uyaran Yardımcı, “Bir kurbanın dini vecibelere uyması için gününde kesilmesi lazım. Kimse görmeden kurbanlığını almasın. Biz Avrupa ülkelerinde Paskalya bayramında helva dağıtmıyoruz, bizim için de en önemlisi kurban bayramıdır. Ücretinin yarısı peşin, yarısı 1 yıl vade diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Zaten peşin alınan hayvanın gerçek değeridir. Geriye kalan kardır. Mini koç 20 kilo diye reklam yapıyorlar, bir mini koç 20 kilo olur mu? Olmaz. Vatandaşı kandırmayalım. Bu kesilen kurbanların kellesi, ciğeri nerede? Paketlere koyuyorlar, bize bu paketler geliyor. Bu paketlerde üç tane kol var, diğer parçalar yok. Kilo ile et satıyorlar, böyle bir şey olamaz. Burada haksız rekabet de var. Yüzde yüz para kazanıyorlar” dedi.'Petrol istasyonunda onca araç yakıt alıyor, o orada kıyma çekiyor'Osman Yardımcı, bu yıl 1 kilo kıymanın 10 TL’den çekileceğini de açıkladı. Sokak aralarında usulsüz kıyma çekenlere de uyarılarda bulunan Yardımcı, sözlerini şöyle tamamladı:

