https://sputniknews.com.tr/20230505/tuik-2022-yilinda-kirmizi-et-uretimi-yuzde-123-artarak-2-milyon-191-bin-625-tona-ulasti-1070657128.html
TÜİK: 2022 yılında kırmızı et üretimi yüzde 12.3 artarak 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştı
TÜİK: 2022 yılında kırmızı et üretimi yüzde 12.3 artarak 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştı
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı. Kırmızı et üretiminde yüzde 12.3 artışla 2 milyon 191... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T12:58+0300
2023-05-05T12:58+0300
2023-05-05T12:58+0300
yaşam
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
kırmızı et
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı.2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi %26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi %22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise %25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığı görüldü.Kırmızı et üretiminin 2022 yılında %71,8'ini sığır eti, %22,3'ünü koyun eti, %5,3'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.Süt üretiminde düşüş2021 yılında 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022 yılında %7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi %31,5, keçi sütü üretimi %13,2, inek sütü üretimi %6,8 ve koyun sütü üretimi %6,7 azaldı.Çiğ süt üretiminin 2022 yılında %92,3'ünü inek sütü, %4,9'unu koyun sütü, %2,5'ini keçi sütü ve %0,2'sini manda sütü oluşturdu.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), kırmızı et
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), kırmızı et
TÜİK: 2022 yılında kırmızı et üretimi yüzde 12.3 artarak 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştı
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı. Kırmızı et üretiminde yüzde 12.3 artışla 2 milyon 191 bin 625 tona ulaşılırken, çiğ süt üretimi yüzde 7.1 azalışla 21 milyon 563 bin 492 tona indi
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılının kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı.
2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi %26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi %22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise %25,4 artarak 13 bin 586 ton oldu.
Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığı görüldü.
Kırmızı et üretiminin 2022 yılında %71,8'ini sığır eti, %22,3'ünü koyun eti, %5,3'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.
Süt üretiminde düşüş
2021 yılında 23 milyon 200 bin 306 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2022 yılında %7,1 azalarak 21 milyon 563 bin 492 ton oldu. Bir önceki yıla göre manda sütü üretimi %31,5, keçi sütü üretimi %13,2, inek sütü üretimi %6,8 ve koyun sütü üretimi %6,7 azaldı.
Çiğ süt üretiminin 2022 yılında %92,3'ünü inek sütü, %4,9'unu koyun sütü, %2,5'ini keçi sütü ve %0,2'sini manda sütü oluşturdu.