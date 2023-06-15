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Taraftar geleneği tepki topladı: Belediyeden sarı-kırmızıya boyanan tarihi çeşme ile ilgili açıklama
Taraftar geleneği tepki topladı: Belediyeden sarı-kırmızıya boyanan tarihi çeşme ile ilgili açıklama
Fatih Belediyesi sarı kırmızı renge boyanan tarihi çeşme ile ilgili, "Yapılması planlanan onarım çalışması ile şiş bir yüzeyinde bulunan tüm boya katmanları ve... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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galatasaray
taraftar
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Fatih'te Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan tarihi Salih Paşa Çeşmesi, sarı kırmızı renklere boyanarak zarar verildi.Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde yer alan Salih Paşa Camisi duvarındaki tarihi çeşme, Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup tarafından, sarı kırmızı renklere boyandı.Görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından, tarihi çeşmenin boyanmasına tepki gösterildi. Sosyal medyadaki tepkinin ardından kırmızı rengin üzeri önce sarı ardından da beyaz boya ile kapatıldı.'Kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecek'Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarihi çeşmenin uygun şekilde temizleneceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan çeşmenin 1912'de Zeynep Hanım adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği için Zeynep Hanım Çeşmesi adıyla biliniyor.40 yıllık gelenekÖte yandan bir taraftar geleneği olarak kabul edilen çeşme boyama Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirildi. Sinop'un Gerze ilçesinde 40 yıldır sürdürülen gelenekle çeşmeler, şampiyon Galatasaray'ın renklerine yani sarı-kırmızı boyandı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/galatasaray-taraftari-bebegine-yildiz-futbolcunun-adini-verdi-icardi-korkmaz-1072291114.html
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çeşme, galatasaray, taraftar, boyama

Taraftar geleneği tepki topladı: Belediyeden sarı-kırmızıya boyanan tarihi çeşme ile ilgili açıklama

16:53 15.06.2023
© İHASarı kırmızı renge boyanan çeşme
Sarı kırmızı renge boyanan çeşme - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
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Fatih Belediyesi sarı kırmızı renge boyanan tarihi çeşme ile ilgili, "Yapılması planlanan onarım çalışması ile şiş bir yüzeyinde bulunan tüm boya katmanları ve kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecektir" dedi.
Fatih'te Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan tarihi Salih Paşa Çeşmesi, sarı kırmızı renklere boyanarak zarar verildi.
Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde yer alan Salih Paşa Camisi duvarındaki tarihi çeşme, Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup tarafından, sarı kırmızı renklere boyandı.
Görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından, tarihi çeşmenin boyanmasına tepki gösterildi. Sosyal medyadaki tepkinin ardından kırmızı rengin üzeri önce sarı ardından da beyaz boya ile kapatıldı.

'Kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecek'

Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarihi çeşmenin uygun şekilde temizleneceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geçtiğimiz günlerde kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından çeşmenin kemeri önce sarı kırmızı renklere boyanmış akabinde gelen tepkiler üzerine bu sefer kaldırım bordürleri ile beraber tekrar beyaza boyanmıştır. Yapılması planlanan onarım çalışması ile şiş bir yüzeyinde bulunan tüm boya katmanları ve kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecektir. Çeşmede kot çalışması yapılarak kurna bölümündeki eksiklikler tamamlanarak çeşme yeniden suyuna kavuşturulacaktır."
Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan çeşmenin 1912'de Zeynep Hanım adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği için Zeynep Hanım Çeşmesi adıyla biliniyor.

40 yıllık gelenek

Öte yandan bir taraftar geleneği olarak kabul edilen çeşme boyama Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirildi. Sinop'un Gerze ilçesinde 40 yıldır sürdürülen gelenekle çeşmeler, şampiyon Galatasaray'ın renklerine yani sarı-kırmızı boyandı.
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