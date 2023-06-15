https://sputniknews.com.tr/20230615/taraftar-gelenegi-tepki-topladi-belediyeden-sari-kirmiziya-boyanan-tarihi-cesme-ile-ilgili-aciklama-1072499198.html

Taraftar geleneği tepki topladı: Belediyeden sarı-kırmızıya boyanan tarihi çeşme ile ilgili açıklama

Taraftar geleneği tepki topladı: Belediyeden sarı-kırmızıya boyanan tarihi çeşme ile ilgili açıklama

Fatih Belediyesi sarı kırmızı renge boyanan tarihi çeşme ile ilgili, "Yapılması planlanan onarım çalışması ile şiş bir yüzeyinde bulunan tüm boya katmanları ve... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T16:53+0300

2023-06-15T16:53+0300

2023-06-15T16:53+0300

yaşam

çeşme

galatasaray

taraftar

boyama

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Fatih'te Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan tarihi Salih Paşa Çeşmesi, sarı kırmızı renklere boyanarak zarar verildi.Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde yer alan Salih Paşa Camisi duvarındaki tarihi çeşme, Galatasaray taraftarı olduğu iddia edilen bir grup tarafından, sarı kırmızı renklere boyandı.Görüntünün sosyal medyada yer almasının ardından, tarihi çeşmenin boyanmasına tepki gösterildi. Sosyal medyadaki tepkinin ardından kırmızı rengin üzeri önce sarı ardından da beyaz boya ile kapatıldı.'Kirlilikler uygun mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenecek'Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tarihi çeşmenin uygun şekilde temizleneceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:Tersane Emini Sadrazam Salih Paşa tarafından yaptırılan çeşmenin 1912'de Zeynep Hanım adlı bir hayırsever tarafından tamir ettirildiği için Zeynep Hanım Çeşmesi adıyla biliniyor.40 yıllık gelenekÖte yandan bir taraftar geleneği olarak kabul edilen çeşme boyama Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirildi. Sinop'un Gerze ilçesinde 40 yıldır sürdürülen gelenekle çeşmeler, şampiyon Galatasaray'ın renklerine yani sarı-kırmızı boyandı.

https://sputniknews.com.tr/20230611/galatasaray-taraftari-bebegine-yildiz-futbolcunun-adini-verdi-icardi-korkmaz-1072291114.html

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