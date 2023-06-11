https://sputniknews.com.tr/20230611/galatasaray-taraftari-bebegine-yildiz-futbolcunun-adini-verdi-icardi-korkmaz-1072291114.html

Galatasaray taraftarı bebeğine yıldız futbolcunun soyadını verdi: 'Icardi Korkmaz'

Galatasaray taraftarı bebeğine yıldız futbolcunun soyadını verdi: 'Icardi Korkmaz'

Galatasaraylı bir futbolsever yeni doğan bebeğine sarı-kırmızılı takımın yıldızı Icardi'nin adını verdi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T14:38+0300

2023-06-11T14:38+0300

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spor

galatasaray

mauro icardi

bebek

isim

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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Mauro Icardi’ye sevgisini çeşitli yollarla göstermeye devam ediyor.Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan futbolsever yeni doğan oğluna ilginç bir isim verdi.Ensonhaber’in aktardığına göre sarı-kırmızılı fanatik taraftar, bebeğine Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sezonun yıldızı olan Arjantinli forvet Icardi'nin soyadını verdi.Icardi hayranının bu kararı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılırken, çok konuşuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230601/umit-ozat-icardiye-verdigi-sozu-tuttu-saclarini-kirmiziya-boyatti-1071869470.html

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galatasaray, mauro icardi, bebek, isim