https://sputniknews.com.tr/20230611/galatasaray-taraftari-bebegine-yildiz-futbolcunun-adini-verdi-icardi-korkmaz-1072291114.html
Galatasaray taraftarı bebeğine yıldız futbolcunun soyadını verdi: 'Icardi Korkmaz'
Galatasaray taraftarı bebeğine yıldız futbolcunun soyadını verdi: 'Icardi Korkmaz'
Galatasaraylı bir futbolsever yeni doğan bebeğine sarı-kırmızılı takımın yıldızı Icardi'nin adını verdi. 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T14:38+0300
2023-06-11T14:38+0300
2023-06-11T14:46+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
bebek
isim
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Mauro Icardi’ye sevgisini çeşitli yollarla göstermeye devam ediyor.Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan futbolsever yeni doğan oğluna ilginç bir isim verdi.Ensonhaber’in aktardığına göre sarı-kırmızılı fanatik taraftar, bebeğine Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sezonun yıldızı olan Arjantinli forvet Icardi'nin soyadını verdi.Icardi hayranının bu kararı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılırken, çok konuşuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230601/umit-ozat-icardiye-verdigi-sozu-tuttu-saclarini-kirmiziya-boyatti-1071869470.html
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galatasaray, mauro icardi, bebek, isim
galatasaray, mauro icardi, bebek, isim
Galatasaray taraftarı bebeğine yıldız futbolcunun soyadını verdi: 'Icardi Korkmaz'
14:38 11.06.2023 (güncellendi: 14:46 11.06.2023) Abone ol
Galatasaraylı bir futbolsever yeni doğan bebeğine sarı-kırmızılı takımın yıldızı Icardi'nin adını verdi.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, Mauro Icardi’ye sevgisini çeşitli yollarla göstermeye devam ediyor.
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan futbolsever yeni doğan oğluna ilginç bir isim verdi.
Ensonhaber
’in aktardığına göre sarı-kırmızılı fanatik taraftar, bebeğine Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain
'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı ve attığı gollerle sezonun yıldızı olan Arjantinli forvet Icardi'nin soyadını verdi.
Icardi hayranının bu kararı sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşılırken, çok konuşuldu.