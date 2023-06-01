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Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu, saçlarını kırmızıya boyattı
Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu, saçlarını kırmızıya boyattı
Şampiyon Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye yönelik "20 gol atarsa saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" diyen Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Ümit Özat sözünü tuttu... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T10:40+0300
2023-06-01T10:40+0300
yaşam
ümit özat
mauro icardi
galatasaray
kırmızı
saç
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle girdiği iddiada sözünü tuttu.Sezon başında "Icardi 20 gol atarsa Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" diyen Özat, kuaföre giderek sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.Yakın arkadaşlarını da sohbet odasına alan Özat, binlerce kişinin gözü önünde Icardi'yle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde saçını kırmızıya boyattı.Ümit Özat, Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın.” paylaşımı yapmıştı. Galatasaray’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Icardi ise gol sayısını 21’e yükseltince Özat’ı unutmadı. Instagram’dan paylaşım yapan yıldız futbolcu, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/icardi-galatasaray-yonetimine-sezon-sonu-goruselim-dedi-1067332741.html
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ümit özat, mauro icardi, galatasaray, kırmızı, saç
ümit özat, mauro icardi, galatasaray, kırmızı, saç

Ümit Özat, Icardi'ye verdiği sözü tuttu, saçlarını kırmızıya boyattı

10:40 01.06.2023
© FlickrÜmit Özat
Ümit Özat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Flickr
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Şampiyon Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye yönelik "20 gol atarsa saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" diyen Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Ümit Özat sözünü tuttu. Canlı yayında saçını kırmızıya boyattı.
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve efsane kaptanı Ümit Özat, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle girdiği iddiada sözünü tuttu.
Sezon başında "Icardi 20 gol atarsa Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızı yapacağım" diyen Özat, kuaföre giderek sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.
Yakın arkadaşlarını da sohbet odasına alan Özat, binlerce kişinin gözü önünde Icardi'yle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde saçını kırmızıya boyattı.
Ümit Özat, Arjantinli futbolcu 19 gole ulaştığında Twitter hesabından “Allah’ın varsa 1 gol daha atmazsın.” paylaşımı yapmıştı. Galatasaray’ın Ankaragücü’nü 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Icardi ise gol sayısını 21’e yükseltince Özat’ı unutmadı. Instagram’dan paylaşım yapan yıldız futbolcu, “Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz” demişti.
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