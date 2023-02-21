https://sputniknews.com.tr/20230221/icardi-galatasaray-yonetimine-sezon-sonu-goruselim-dedi-1067332741.html
Icardi, Galatasaray yönetimine 'Sezon sonu görüşelim' dedi
Icardi, Galatasaray yönetimine 'Sezon sonu görüşelim' dedi
Galatasaray'da yönetim Mauro İcardi'yi takımda tutmak için menajeriyle temasa geçti. Arjantinli forvetin henüz kararını vermediğini bildirdi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:52+0300
2023-02-21T16:52+0300
2023-02-21T16:52+0300
spor
mauro icardi
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Galatasaray yönetimi Mauro İcardi'yi takımda tutmak için menajeriyle görüştü.Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Arjantinli forvet henüz kararını vermediğini bildirdi. PSG ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Icardi, Fransız takımına dönmek istemiyor.30 yaşındaki yıldızın önceliği İtalya Serie A'da oynamak.Eğer italya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklif gelmezse Galatasaray ile masaya oturacak.Galatasaray yönetimi takımla ve taraftarla iyi bir uyum yakalayan Mauro İcardi için şartları zorlayacak.Sezon sonu Nelsson, Torreira ve Sacha Boey'e gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı kırmzılı yönetim, bu oyuncuların satışından elde edeceği parayı İcardi'nin bonservisini almaya kullanacak.
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mauro icardi
Icardi, Galatasaray yönetimine 'Sezon sonu görüşelim' dedi
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Galatasaray'da yönetim Mauro İcardi'yi takımda tutmak için menajeriyle temasa geçti. Arjantinli forvetin henüz kararını vermediğini bildirdi.
Galatasaray yönetimi Mauro İcardi'yi takımda tutmak için menajeriyle görüştü.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre, Arjantinli forvet henüz kararını vermediğini bildirdi. PSG ile sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Icardi, Fransız takımına dönmek istemiyor.
30 yaşındaki yıldızın önceliği İtalya Serie A'da oynamak.
Eğer italya'da zirveye oynayan takımlardan istediği teklif gelmezse Galatasaray ile masaya oturacak.
Galatasaray yönetimi takımla ve taraftarla iyi bir uyum yakalayan Mauro İcardi için şartları zorlayacak.
Sezon sonu Nelsson, Torreira ve Sacha Boey'e gelecek teklifleri değerlendirecek olan sarı kırmzılı yönetim, bu oyuncuların satışından elde edeceği parayı İcardi'nin bonservisini almaya kullanacak.