https://sputniknews.com.tr/20230615/sultangazide-firinda-cocuga-hakaret-ettigi-one-surulen-calisana-dava-1072503797.html
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği öne sürülen çalışana dava
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği öne sürülen çalışana dava
Sultangazi'de ekmek almaya gelen çocuğa hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'silahla... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T18:18+0300
2023-06-15T18:18+0300
2023-06-15T18:19+0300
türkiye
sultangazi
fırın
hakaret
dava
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kadir Y. hakkında hazırlanan iddianame, Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.İlçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren çocuğun işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında şüpheli Kadir Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'silahla tehdit' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kadir Y'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına almıştı.Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gönderilen Kadir Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahla tehdit' suçundan tutuklanmıştı.Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürlemişti. Ayrıca dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230530/cocugu-cumhurbaskani-lehine-tezahurat-yaptigi-icin-kovdugu-iddia-edilen-firinci-gozaltina-alindi-1071803923.html
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sultangazi, fırın, hakaret, dava
sultangazi, fırın, hakaret, dava
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği öne sürülen çalışana dava
18:18 15.06.2023 (güncellendi: 18:19 15.06.2023) Abone ol
Sultangazi'de ekmek almaya gelen çocuğa hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'silahla tehdit' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kadir Y. hakkında hazırlanan iddianame, Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.
İlçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren çocuğun işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Kadir Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'silahla tehdit' suçlarından gözaltı kararı verilmişti.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kadir Y'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına almıştı.
Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gönderilen Kadir Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahla tehdit' suçundan tutuklanmıştı.
Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürlemişti. Ayrıca dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edilmişti.