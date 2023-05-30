https://sputniknews.com.tr/20230530/cocugu-cumhurbaskani-lehine-tezahurat-yaptigi-icin-kovdugu-iddia-edilen-firinci-gozaltina-alindi-1071803923.html

Çocuğu, Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı için kovduğu iddia edilen fırıncı, gözaltına alındı

Çocuğu, Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı için kovduğu iddia edilen fırıncı, gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultangazi’de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ederek kovduğu... 30.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-30T19:36+0300

2023-05-30T19:36+0300

2023-05-30T19:41+0300

istanbul

fırın

ak parti

2023 türkiye seçimleri

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sultangazi’deki bir fırında 29 Mayıs günü ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle ekmek satmayan ve hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "29 Mayıs 2023 günü Sultangazi ilçesinde işlettiği fırından ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yapmasını gerekçe göstererek ekmek satmayan ve durumu sormak için bilahare iş yerine gelen çocuğun yakınlarına da bıçak gösterip tehdit eden fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘bıçakla tehdit’ suçlarından derhal soruşturma başlatılmış ve şüpheli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

istanbul

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istanbul, fırın, ak parti