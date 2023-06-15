https://sputniknews.com.tr/20230615/sri-lankada-dunya-rekoru-801-gram-agirliginda-bobrek-tasi-cikarildi-1072496594.html
Sri Lanka’da dünya rekoru: 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı
Sri Lanka’da dünya rekoru: 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı
Sri Lanka'da bir hastadan 13.37 santimetre uzunluğunda, 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı. Taş, bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T16:12+0300
2023-06-15T16:12+0300
2023-06-15T16:12+0300
sri lanka
böbrek taşı
rekor
hasta
sağlık
tıp
yaşam
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Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da çifte dünya rekoruna imza atıldı. Colombo Askeri Hastanesi'ndeki doktorlar, 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonge'tan ameliyatla 13.37 santimetre uzunluğunda ve 801 gram ağırlığında bir böbrek taşı çıkardı. Taş, uzunluğu ve ağırlığıyla bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak Guinness Dünya Rekorlarına girdi. Böbrek taşının ayrıca, yetişkin bir erkeğe ait böbrek ağırlığının 5 katından fazla olduğu belirtildi.Verdiği röportajda, 2020'den beri karın ağrısı çektiğini ve kullandığı ilaçların fayda etmediği belirten Coonge, “Son taramadan sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Artık normal hissediyorum” diye konuştu. Cerrah K. Sutharshan ise, "Bizim için en önemli şey, bu taşa rağmen böbreğin normal şekilde çalışıyor olması" ifadelerini kullandı.Önceki rekor Hindistan ve Pakistan’daydıÖte yandan, bir önceki en büyük böbrek taşı rekoru, 2004’te Hindistan’daki bir hastadan çıkarılan 13 santimetre uzunluğundaki böbrek taşı ile 2008 yılında Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gram ağırlığındaki böbrek taşıyla kırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/karabukte-hastanin-karnindan-3-kilo-750-gram-ur-cikti-1068527946.html
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sri lanka, böbrek taşı, rekor, hasta, sağlık, tıp
sri lanka, böbrek taşı, rekor, hasta, sağlık, tıp
Sri Lanka’da dünya rekoru: 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı
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Sri Lanka'da bir hastadan 13.37 santimetre uzunluğunda, 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı. Taş, bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak kayıtlara geçti.
Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da çifte dünya rekoruna imza atıldı. Colombo Askeri Hastanesi'ndeki doktorlar, 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonge'tan ameliyatla 13.37 santimetre uzunluğunda ve 801 gram ağırlığında bir böbrek taşı çıkardı.
Taş, uzunluğu ve ağırlığıyla bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak Guinness Dünya Rekorlarına girdi. Böbrek taşının ayrıca, yetişkin bir erkeğe ait böbrek ağırlığının 5 katından fazla olduğu belirtildi.
Verdiği röportajda, 2020'den beri karın ağrısı çektiğini ve kullandığı ilaçların fayda etmediği belirten Coonge, “Son taramadan sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Artık normal hissediyorum” diye konuştu.
Cerrah K. Sutharshan ise, "Bizim için en önemli şey, bu taşa rağmen böbreğin normal şekilde çalışıyor olması" ifadelerini kullandı.
Önceki rekor Hindistan ve Pakistan’daydı
Öte yandan, bir önceki en büyük böbrek taşı rekoru, 2004’te Hindistan’daki bir hastadan çıkarılan 13 santimetre uzunluğundaki böbrek taşı ile 2008 yılında Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gram ağırlığındaki böbrek taşıyla kırılmıştı.