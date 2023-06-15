https://sputniknews.com.tr/20230615/sri-lankada-dunya-rekoru-801-gram-agirliginda-bobrek-tasi-cikarildi-1072496594.html

Sri Lanka’da dünya rekoru: 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı

Sri Lanka’da dünya rekoru: 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı

Sri Lanka'da bir hastadan 13.37 santimetre uzunluğunda, 801 gram ağırlığında böbrek taşı çıkarıldı. Taş, bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T16:12+0300

2023-06-15T16:12+0300

2023-06-15T16:12+0300

sri lanka

böbrek taşı

rekor

hasta

sağlık

tıp

yaşam

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Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da çifte dünya rekoruna imza atıldı. Colombo Askeri Hastanesi'ndeki doktorlar, 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonge'tan ameliyatla 13.37 santimetre uzunluğunda ve 801 gram ağırlığında bir böbrek taşı çıkardı. Taş, uzunluğu ve ağırlığıyla bir insandan çıkarılan en büyük böbrek taşı olarak Guinness Dünya Rekorlarına girdi. Böbrek taşının ayrıca, yetişkin bir erkeğe ait böbrek ağırlığının 5 katından fazla olduğu belirtildi.Verdiği röportajda, 2020'den beri karın ağrısı çektiğini ve kullandığı ilaçların fayda etmediği belirten Coonge, “Son taramadan sonra ameliyat olmam gerektiği söylendi. Artık normal hissediyorum” diye konuştu. Cerrah K. Sutharshan ise, "Bizim için en önemli şey, bu taşa rağmen böbreğin normal şekilde çalışıyor olması" ifadelerini kullandı.Önceki rekor Hindistan ve Pakistan’daydıÖte yandan, bir önceki en büyük böbrek taşı rekoru, 2004’te Hindistan’daki bir hastadan çıkarılan 13 santimetre uzunluğundaki böbrek taşı ile 2008 yılında Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gram ağırlığındaki böbrek taşıyla kırılmıştı.

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sri lanka, böbrek taşı, rekor, hasta, sağlık, tıp