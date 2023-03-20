https://sputniknews.com.tr/20230320/karabukte-hastanin-karnindan-3-kilo-750-gram-ur-cikti-1068527946.html
Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı
Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı
Karabük'te, 47 yaşındaki bir hastadan 3 kilo 750 gram ağırlığında ur alındı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T21:24+0300
2023-03-20T21:24+0300
2023-03-20T21:26+0300
türkiye
karabük
ameliyat
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Karabük'te şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından 3 kilo 750 gram ur çıkartıldı.Rahatsızlığı nedeniyle il merkezindeki özel bir hastaneye gelen 47 yaşındaki kadın, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.Başarılı geçen operasyonda hastanın karnından 3 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.Hastanede görevli Op. Dr. Şakir Polay, yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyledi.Polay, vücuttaki birçok organı etkileyen urun çıkarıldığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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karabük, ameliyat
Karabük'te hastanın karnından 3 kilo 750 gram ur çıktı
21:24 20.03.2023 (güncellendi: 21:26 20.03.2023) Abone ol
Karabük'te, 47 yaşındaki bir hastadan 3 kilo 750 gram ağırlığında ur alındı.
Karabük'te şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının karnından 3 kilo 750 gram ur çıkartıldı.
Rahatsızlığı nedeniyle il merkezindeki özel bir hastaneye gelen 47 yaşındaki kadın, yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı.
Başarılı geçen operasyonda hastanın karnından 3 kilo 750 gram ağırlığında kitle çıkartıldı.
Hastanede görevli Op. Dr. Şakir Polay, yaptığı açıklamada, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü söyledi.
Polay, vücuttaki birçok organı etkileyen urun çıkarıldığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.