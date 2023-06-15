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Sırbistan’da sel: 14 nehir birden taştı, OHAL ilan edildi
Sırbistan’da sel: 14 nehir birden taştı, OHAL ilan edildi
Sırbistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, 14 nehrin taşmasına neden olurken 32 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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Sırbistan’da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin merkezi ile doğu, güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar 14 nehrin taşmasına yol açtı. Ülkede 32 şehir ve ilçede seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Selden en fazla etkilenen şehirlerden Novi Pazar’da 2 bin 500 evi su bastı. Taşan Trnavica Nehri'nin otomobilleri, sel sularının ise ağaçları sürüklediği görüldü.Sırbistan İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Departmanı Temsilcisi Milos Milenkovic yaptığı açıklamada, yağışların devam etmesi nedeniyle nehirlerde yeniden taşkınların yaşanabileceğini ifade etti. Jagodina kenti ile Cuprija, Despotovac ve Rekovac kasabalarında durumun kritik olduğunu belirten Milenkovic, Cacak şehrinde ise 200’den fazla binayı su bastığını açıkladı. Milenkovic, 26 Mayıs’tan bu yana devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Sırbistan genelinde toplam 21 OHAL ilan edildiğine dikkat çekti.
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avrupa, sırbistan, sel, ohal, olağanüstü hal (ohal)
avrupa, sırbistan, sel, ohal, olağanüstü hal (ohal)

Sırbistan’da sel: 14 nehir birden taştı, OHAL ilan edildi

17:06 15.06.2023
© AFP 2023Sırbistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, 14 nehrin taşmasına neden olurken 32 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.
Sırbistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, 14 nehrin taşmasına neden olurken 32 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023
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Sırbistan’da etkili olan şiddetli yağışlar, 14 nehrin taşmasına neden olurken 32 şehir ve ilçede olağanüstü hal ilan edildi.
Sırbistan’da etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin merkezi ile doğu, güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar 14 nehrin taşmasına yol açtı. Ülkede 32 şehir ve ilçede seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
Selden en fazla etkilenen şehirlerden Novi Pazar’da 2 bin 500 evi su bastı. Taşan Trnavica Nehri'nin otomobilleri, sel sularının ise ağaçları sürüklediği görüldü.
Sırbistan İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Departmanı Temsilcisi Milos Milenkovic yaptığı açıklamada, yağışların devam etmesi nedeniyle nehirlerde yeniden taşkınların yaşanabileceğini ifade etti.
Jagodina kenti ile Cuprija, Despotovac ve Rekovac kasabalarında durumun kritik olduğunu belirten Milenkovic, Cacak şehrinde ise 200’den fazla binayı su bastığını açıkladı.
Milenkovic, 26 Mayıs’tan bu yana devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Sırbistan genelinde toplam 21 OHAL ilan edildiğine dikkat çekti.
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