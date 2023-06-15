https://sputniknews.com.tr/20230615/afaddan-smsli-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1072469737.html

AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak

AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), turuncu yağış uyarısı verilen iller için SMS'li uyarı yapıldığını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T09:29+0300

2023-06-15T09:29+0300

2023-06-15T09:29+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.AFAD'ın açıklaması şöyle:"Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230615/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-1072466792.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü