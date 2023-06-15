https://sputniknews.com.tr/20230615/afaddan-smsli-uyari-cok-kuvvetli-olacak-1072469737.html
AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak
AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), turuncu yağış uyarısı verilen iller için SMS'li uyarı yapıldığını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T09:29+0300
2023-06-15T09:29+0300
2023-06-15T09:29+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071912953_0:3:982:555_1920x0_80_0_0_dd5fac4c1ec12b962e1b5eb73d8e3ed6.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından AFAD'dan da açıklama geldi. AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.AFAD'ın açıklaması şöyle:"Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230615/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-1072466792.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/02/1071912953_119:0:863:558_1920x0_80_0_0_0a62dfe82c33d8934ffa6bccc5082b70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
AFAD'dan SMS'li uyarı: Çok kuvvetli olacak
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), turuncu yağış uyarısı verilen iller için SMS'li uyarı yapıldığını duyurdu. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından AFAD'dan da açıklama geldi.
AFAD, turuncu yağış uyarısı verilen illerdeki vatandaşlara, SMS ile uyarı yapıldığını belirtti. AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
"Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli; Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Turuncu yağış uyarısı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."