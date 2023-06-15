https://sputniknews.com.tr/20230615/meteorolojiden-sari-ve-turuncu-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-1072466792.html

Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm: Çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm: Çok sayıda il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. 12 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı yapılırken yağışların, Doğu... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T06:19+0300

2023-06-15T06:19+0300

2023-06-15T06:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 29°CParçalı bulutluEDİRNE °C, 32°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı bulutluEGEParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 27°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 33°CParçalı bulutluİZMİR °C, 31°CParçalı bulutluMANİSA °C, 34°CParçalı bulutluAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı bulutluHATAY °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı bulutluKONYA °C, 27°CParçalı bulutluYOZGAT °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 23°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.RİZE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.IĞDIR °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 31°CParçalı bulutluSİİRT °C, 32°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 34°CParçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230614/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-1-hafta-boyunca-surecek-1072411372.html

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