https://sputniknews.com.tr/20230614/meteorolojiden-cok-sayida-il-icin-uyari-1-hafta-boyunca-surecek-1072411372.html

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: 1 hafta boyunca sürecek

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı: 1 hafta boyunca sürecek

Meteoroloji 14 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. 20 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T06:17+0300

2023-06-14T06:17+0300

2023-06-14T06:17+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Malatya, Gaziantep çevreleri ile Bursa ve Bilecik'in doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Sivas, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Konya, Karaman, Aksaray, Çankırı, Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara’nın güney ve doğusu), Orta Karadeniz (Tokat, Amasya, Çorum ve Ordu çevreleri ile Samsun’un doğusu), Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Giresun çevreleri, Trabzon'un iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelerimize göre hava durumuMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bursa ve Bilecik'in güney kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 15°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak yağışlıEDİRNE 15°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 17°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıKOCAELİ 15°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıEGEParçalı, yer yer çok bulutlu,iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 20°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 13°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 19°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 19°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri hariç yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 20°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 18°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 14°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Giresun çevreleri ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.RİZE 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yarın Gaziantep çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 35°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 22°C, 33°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230602/meteoroloji-saat-verdi-12-il-icin-sari-kodlu-uyari-1071913107.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu