https://sputniknews.com.tr/20230615/sioden-avrasyada-genis-ve-acik-ortaklik-cagrisi-1072509350.html
ŞİÖ’den Avrasya’da geniş ve açık ortaklık çağrısı
ŞİÖ’den Avrasya’da geniş ve açık ortaklık çağrısı
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Avrasya’da geniş ve açık işbirliği alanını oluşturma çağrısında bulunduklarını belirtti. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:28+0300
2023-06-15T22:28+0300
2023-06-15T22:28+0300
dünya
şanghay işbirliği örgütü (şiö)
avrasya
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Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, “Avrasya bölgesinde geniş, açık, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit bir işbirliği alanı oluşturmak için bölge ülkelerinin, uluslararası kuruluşların ve çok taraflı mekanizmaların potansiyelini kullanmak lazım” ifadesini kullandı.ŞİÖ üyesi ülkelerin öncelikle Dünya Ticaret Örgütü ilkeleri ve tüzüğü temelinde küresel ekonomiyi yönetme sistemini iyileştirmeyi amaçladığını söyleyen Zhang’ın sözlerine göre, açık küresel ekonominin geliştirilmesine destek vermek, çok taraflı ticaret sistemini bozan ve küresel ekonomiyi tehdit eden korumacı uygulamalara karşı koymak ve serbest ticarete yönelik tek taraflı yaptırımlara ve kısıtlamalara direnmek gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-kazananin-olmayacagi-3-dunya-savasina-dogru-gidiyoruz-1071007947.html
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şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya
şanghay işbirliği örgütü (şiö), avrasya
ŞİÖ’den Avrasya’da geniş ve açık ortaklık çağrısı
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Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, Avrasya’da geniş ve açık işbirliği alanını oluşturma çağrısında bulunduklarını belirtti.
Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuşan ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming, “Avrasya bölgesinde geniş, açık, karşılıklı yarar sağlayan ve eşit bir işbirliği alanı oluşturmak için bölge ülkelerinin, uluslararası kuruluşların ve çok taraflı mekanizmaların potansiyelini kullanmak lazım” ifadesini kullandı.
ŞİÖ üyesi ülkelerin öncelikle Dünya Ticaret Örgütü ilkeleri ve tüzüğü temelinde küresel ekonomiyi yönetme sistemini iyileştirmeyi amaçladığını söyleyen Zhang’ın sözlerine göre, açık küresel ekonominin geliştirilmesine destek vermek, çok taraflı ticaret sistemini bozan ve küresel ekonomiyi tehdit eden korumacı uygulamalara karşı koymak ve serbest ticarete yönelik tek taraflı yaptırımlara ve kısıtlamalara direnmek gerekiyor.