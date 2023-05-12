https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-kazananin-olmayacagi-3-dunya-savasina-dogru-gidiyoruz-1071007947.html
Medvedev: Kazananın olmayacağı 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyoruz
Medvedev: Kazananın olmayacağı 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyoruz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’yı her türlü ölümcül silahla pompalayarak ve terörü teşvik ederek... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T17:54+0300
2023-05-12T17:54+0300
2023-05-12T17:55+0300
dünya
dmitriy medvedev
savaş
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_0:110:2805:1688_1920x0_80_0_0_9d8bf065a72ad00774314576ccd6a866.jpg
11. St. Petersburg Uluslararası Adalet Forumu’nda konuşan Medvedev, “Ülkemize karşı geniş kapsamlı hibrit savaşın başlatıldığı ortada. Düşmanımızın Amerikalı ve Avrupalı hamileri, onu her türden ölümcül silahlarla yoğun şekilde pompalıyor, Rusya’nın sınır bölgelerinde terörü teşvik ediyor, sabotajlar ve siyasi suikastlar gerçekleştiriyorlar. Aslında meseleyi üçüncü dünya savaşına, küresel felakete götürüyorlar. Biliyorsunuz tanımı gereği bu savaşın kazananı olamaz” ifadesini kullandı.Medvedev, Rusya’nın bugün, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, milyonlarca vatandaşının güvenliğini sağlamak için özel askeri harekat yürüttüğünü vurguladı.“Önce Ukrayna rejimini tepeden tırnağa silahlandırıyorlar, Avrupa’yı ve tüm dünyayı ekonomik çöküşe sürüklüyorlar, sonra da her yerde Moskova’nın saldırganlığından bahsediyorlar” diyen Medvedev, “Bu türden çok örnek var” diye ekledi.Medvedev, Rusların kendi geleceğini özgürce belirlemesi ve Rusya’nın yurttaşlarına destek vermesinin “Batı’nın ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getirmesi için sadece bir bahane” olduğunu söyledi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/19/1070155958_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_7ba54f95f8d5252ed872ec98e64b46ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy medvedev, savaş, ukrayna
dmitriy medvedev, savaş, ukrayna
Medvedev: Kazananın olmayacağı 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyoruz
17:54 12.05.2023 (güncellendi: 17:55 12.05.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’yı her türlü ölümcül silahla pompalayarak ve terörü teşvik ederek meseleyi 3. dünya savaşına götürmekte olduğunu, bu savaşın kazananı olamayacağını belirtti.
11. St. Petersburg Uluslararası Adalet Forumu’nda konuşan Medvedev, “Ülkemize karşı geniş kapsamlı hibrit savaşın başlatıldığı ortada. Düşmanımızın Amerikalı ve Avrupalı hamileri, onu her türden ölümcül silahlarla yoğun şekilde pompalıyor, Rusya’nın sınır bölgelerinde terörü teşvik ediyor, sabotajlar ve siyasi suikastlar gerçekleştiriyorlar. Aslında meseleyi üçüncü dünya savaşına, küresel felakete götürüyorlar. Biliyorsunuz tanımı gereği bu savaşın kazananı olamaz” ifadesini kullandı.
Medvedev, Rusya’nın bugün, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, milyonlarca vatandaşının güvenliğini sağlamak için özel askeri harekat yürüttüğünü vurguladı.
“Önce Ukrayna rejimini tepeden tırnağa silahlandırıyorlar, Avrupa’yı ve tüm dünyayı ekonomik çöküşe sürüklüyorlar, sonra da her yerde Moskova’nın saldırganlığından bahsediyorlar” diyen Medvedev, “Bu türden çok örnek var” diye ekledi.
Medvedev, Rusların kendi geleceğini özgürce belirlemesi ve Rusya’nın yurttaşlarına destek vermesinin “Batı’nın ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getirmesi için sadece bir bahane” olduğunu söyledi.