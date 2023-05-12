https://sputniknews.com.tr/20230512/medvedev-kazananin-olmayacagi-3-dunya-savasina-dogru-gidiyoruz-1071007947.html

Medvedev: Kazananın olmayacağı 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyoruz

Medvedev: Kazananın olmayacağı 3. Dünya Savaşı’na doğru gidiyoruz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’yı her türlü ölümcül silahla pompalayarak ve terörü teşvik ederek... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T17:54+0300

2023-05-12T17:54+0300

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dünya

dmitriy medvedev

savaş

ukrayna

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11. St. Petersburg Uluslararası Adalet Forumu’nda konuşan Medvedev, “Ülkemize karşı geniş kapsamlı hibrit savaşın başlatıldığı ortada. Düşmanımızın Amerikalı ve Avrupalı hamileri, onu her türden ölümcül silahlarla yoğun şekilde pompalıyor, Rusya’nın sınır bölgelerinde terörü teşvik ediyor, sabotajlar ve siyasi suikastlar gerçekleştiriyorlar. Aslında meseleyi üçüncü dünya savaşına, küresel felakete götürüyorlar. Biliyorsunuz tanımı gereği bu savaşın kazananı olamaz” ifadesini kullandı.Medvedev, Rusya’nın bugün, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, milyonlarca vatandaşının güvenliğini sağlamak için özel askeri harekat yürüttüğünü vurguladı.“Önce Ukrayna rejimini tepeden tırnağa silahlandırıyorlar, Avrupa’yı ve tüm dünyayı ekonomik çöküşe sürüklüyorlar, sonra da her yerde Moskova’nın saldırganlığından bahsediyorlar” diyen Medvedev, “Bu türden çok örnek var” diye ekledi.Medvedev, Rusların kendi geleceğini özgürce belirlemesi ve Rusya’nın yurttaşlarına destek vermesinin “Batı’nın ülkeye yönelik yeni yaptırımlar getirmesi için sadece bir bahane” olduğunu söyledi.

ukrayna

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dmitriy medvedev, savaş, ukrayna