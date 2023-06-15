https://sputniknews.com.tr/20230615/rus-milletvekili-delimhanov-cecen-savascilar-belgorod-bolgesinde-faaliyette-1072510279.html

Rus milletvekili Delimhanov: Çeçen savaşçılar Belgorod bölgesinde faaliyette

Rus milletvekili Delimhanov: Çeçen savaşçılar Belgorod bölgesinde faaliyette

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili olan Adam Delimhanov, Çeçen savaşçıların Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi’nde faaliyet... 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T22:53+0300

2023-06-15T22:53+0300

2023-06-15T22:54+0300

ukrayna krizi

ramzan kadirov

rusya

ukrayna

belgorod

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Delimhanov, Telegram paylaşımında, “Sayın Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Ahmatoviç’in talimatıyla Belgorod bölgeinin sınır topraklarında çalışıyoruz. En önemlisi verilen görevleri yerine getirmek için gereken her şeye sahibiz. Hiçbir sorun yok” dedi.Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatına Çeçen savaş grubunun komutanı olarak katılan Delimhanov 'ortadan kaybolmuştu.'Çeçenistan lideri Kadirov, milletvekilin telefona çıkmadığını bildirmişti. Bunun üzerine Ukrayna medyası, Delimhanov’un ağır yaralandığı veya hatta öldüğünü iddia etmişti. Daha sonra Kadirov, Delimhanov’un öldüğü haberinin yalan olduğunu belirterek ikisinin birlikte çektirdiği fotoğrafı yayınlamıştı. Delimhanov, Telegram hesabında, hayatta olduğunu ve her şeyi iyi olduğunu yazmıştı.Kadirov’un verdiği bilgiye göre, Çeçen savaşçılardan oluşan 'Batı-Ahmat' Taburu diğer Rus birliklerle ortaklaşa Rusya’nın Ukrayna sınırındaki bölgelere sızan Ukraynalı sabotajcılara karşı operasyonlar düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230521/cecen-lider-kadirov-bati-ve-ukrayna-istihbarat-servisleri-bana-karsi-teror-saldirilari-hazirliginda-1071367284.html

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ramzan kadirov, rusya, ukrayna, belgorod