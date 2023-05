https://sputniknews.com.tr/20230521/cecen-lider-kadirov-bati-ve-ukrayna-istihbarat-servisleri-bana-karsi-teror-saldirilari-hazirliginda-1071367284.html

Çeçen lider Kadirov: Batı ve Ukrayna istihbarat servisleri bana karşı terör saldırıları hazırlığında

Çeçen lider Kadirov: Batı ve Ukrayna istihbarat servisleri bana karşı terör saldırıları hazırlığında

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, Batılı istihbarat servislerinin Ukrayna servisleri üzerinden kendisine karşı terör... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T18:50+0300

2023-05-21T18:50+0300

2023-05-21T18:50+0300

ukrayna krizi

ramzan kadirov

çeçenistan

ukrayna

ukrayna krizi

terör

batılı ülkeler

istihbarat

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055206998_0:0:1975:1111_1920x0_80_0_0_dd74c425b08b8b07a878a52f205353f5.jpg

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Batılı istihbarat servislerinin Ukrayna servisleri aracılığı ile kendisine karşı terör saldırıları hazırlığında olduklarını söyledi.Kadirov, “(Onlar) benden kurtulmak için her şeyi yapıyor. Avrupa istihbarat servislerinin Ukrayna servisleri aracılığıyla bana karşı terör saldırıları hazırladığına dair bilgi mevcut” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda kendisine yönelik suikast planlayanların her hâlükârda kaybedeceklerinden emin olduğunu dile getiren Kadirov, “Beni bin kere öldürseler yine fikirlerimi değiştiremezler. Her türlü biz kazanacağız. Eğer ölürsek, kazanacağız. Hayatta kalırsak yüzde 100 kazanacağız ve hiçbir şekilde onların istedikleri olmayacak” vurgusunu yaptı.‘Kiev’in tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğini’ söyleyen Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov’un geleceği olmadığına dikkat çeken Kadirov, “Onu ya müebbet, ya da kurşun bekliyor. Çünkü Rus halkının kendi savunucuları var” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-disisleri-g7-zelenskiyi-davet-ederek-hirosima-zirvesini-bir-propaganda-sovuna-donusturdu-1071365082.html

çeçenistan

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ramzan kadirov, çeçenistan, ukrayna, ukrayna krizi, terör, batılı ülkeler, istihbarat, rusya