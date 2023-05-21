https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-disisleri-g7-zelenskiyi-davet-ederek-hirosima-zirvesini-bir-propaganda-sovuna-donusturdu-1071365082.html

Rusya Dışişleri: G7, Zelenskiy'i davet ederek Hiroşima zirvesini bir propaganda şovuna dönüştürdü

Rusya Dışişleri: G7, Zelenskiy'i davet ederek Hiroşima zirvesini bir propaganda şovuna dönüştürdü

Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Hiroşima’da düzenlenen G7 zirvesine katılımının etkinliği bir ‘propaganda şovuna’... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T17:14+0300

2023-05-21T17:14+0300

2023-05-21T17:26+0300

dünya

rusya

g7

g7 zirvesi

g7 liderler zirvesi

ukrayna

vladimir zelenskiy

propaganda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071003348_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_555d9a434839735c086165cf514383a4.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’ne ilişkin açıklamasında, grup liderlerinin Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini ısrarla ortaya koyarak, yönettikleri Kiev rejiminin liderini getirdiği ve etkinliği bir ‘propaganda şovuna’ dönüştürdüğü kaydedildi.G7 Zirvesi’nden çıkan kararların siyasallaştırılmış olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Zirvenin ana sonucu, hem Rus hem de Çin karşıtı ifadelerle dolu bir dizi açıklamadır. Böylelikle G7 etkinliğinin sonuçları bir kez daha uluslararası ilişkilerde ayrım çizgilerini çizmeye yönelik siyasallaştırılmış kararlardır” vurgusu yapıldı.G7’nin Moskova ile kapsayıcı bir çatışmaya ‘sabitlendiğine’ vurgu yapılan açılamada, “G7 ABD'nin çabalarıyla, ülkemize karşı yaptırım önlemleri ve Kiev rejimine Batı askeri tedarikinin ölçeği ve zamanlaması dahil olmak üzere ‘hibrit’ savaşın diğer unsurları için planlama karargahı işlevlerini üstlendi. Bugün birliğinin var olmasının anlamı da bu” vurgusu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-wagner-birlikleri-hava-ve-topcu-kuvvetlerinin-destegiyle-artyomovskun-kurtulusunu-tamamladi-1071363998.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ukrayna, vladimir zelenskiy, propaganda