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Rusya Dışişleri: G7, Zelenskiy'i davet ederek Hiroşima zirvesini bir propaganda şovuna dönüştürdü
Rusya Dışişleri: G7, Zelenskiy'i davet ederek Hiroşima zirvesini bir propaganda şovuna dönüştürdü
Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Hiroşima’da düzenlenen G7 zirvesine katılımının etkinliği bir ‘propaganda şovuna’... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T17:14+0300
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g7 zirvesi
g7 liderler zirvesi
ukrayna
vladimir zelenskiy
propaganda
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’ne ilişkin açıklamasında, grup liderlerinin Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini ısrarla ortaya koyarak, yönettikleri Kiev rejiminin liderini getirdiği ve etkinliği bir ‘propaganda şovuna’ dönüştürdüğü kaydedildi.G7 Zirvesi’nden çıkan kararların siyasallaştırılmış olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Zirvenin ana sonucu, hem Rus hem de Çin karşıtı ifadelerle dolu bir dizi açıklamadır. Böylelikle G7 etkinliğinin sonuçları bir kez daha uluslararası ilişkilerde ayrım çizgilerini çizmeye yönelik siyasallaştırılmış kararlardır” vurgusu yapıldı.G7’nin Moskova ile kapsayıcı bir çatışmaya ‘sabitlendiğine’ vurgu yapılan açılamada, “G7 ABD'nin çabalarıyla, ülkemize karşı yaptırım önlemleri ve Kiev rejimine Batı askeri tedarikinin ölçeği ve zamanlaması dahil olmak üzere ‘hibrit’ savaşın diğer unsurları için planlama karargahı işlevlerini üstlendi. Bugün birliğinin var olmasının anlamı da bu” vurgusu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-wagner-birlikleri-hava-ve-topcu-kuvvetlerinin-destegiyle-artyomovskun-kurtulusunu-tamamladi-1071363998.html
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rusya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ukrayna, vladimir zelenskiy, propaganda
rusya, g7, g7 zirvesi, g7 liderler zirvesi, ukrayna, vladimir zelenskiy, propaganda

Rusya Dışişleri: G7, Zelenskiy'i davet ederek Hiroşima zirvesini bir propaganda şovuna dönüştürdü

17:14 21.05.2023 (güncellendi: 17:26 21.05.2023)
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSENVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Rus Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Hiroşima’da düzenlenen G7 zirvesine katılımının etkinliği bir ‘propaganda şovuna’ dönüştürdüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’ne ilişkin açıklamasında, grup liderlerinin Rusya’yı ‘stratejik yenilgiye’ uğratma niyetlerini ısrarla ortaya koyarak, yönettikleri Kiev rejiminin liderini getirdiği ve etkinliği bir ‘propaganda şovuna’ dönüştürdüğü kaydedildi.
G7 Zirvesi’nden çıkan kararların siyasallaştırılmış olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “Zirvenin ana sonucu, hem Rus hem de Çin karşıtı ifadelerle dolu bir dizi açıklamadır. Böylelikle G7 etkinliğinin sonuçları bir kez daha uluslararası ilişkilerde ayrım çizgilerini çizmeye yönelik siyasallaştırılmış kararlardır” vurgusu yapıldı.
G7’nin Moskova ile kapsayıcı bir çatışmaya ‘sabitlendiğine’ vurgu yapılan açılamada, “G7 ABD'nin çabalarıyla, ülkemize karşı yaptırım önlemleri ve Kiev rejimine Batı askeri tedarikinin ölçeği ve zamanlaması dahil olmak üzere ‘hibrit’ savaşın diğer unsurları için planlama karargahı işlevlerini üstlendi. Bugün birliğinin var olmasının anlamı da bu” vurgusu yapıldı.
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