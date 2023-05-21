https://sputniknews.com.tr/20230521/rusya-wagner-birlikleri-hava-ve-topcu-kuvvetlerinin-destegiyle-artyomovskun-kurtulusunu-tamamladi-1071363998.html
Rusya: Wagner birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Artyomovsk’un kurtuluşunu tamamladı
Rusya: Wagner birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Artyomovsk’un kurtuluşunu tamamladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner Grubunun hücum birliklerinin, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Artyomovsk (Bahmut) kentinin kurtuluşunu... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T16:19+0300
2023-05-21T16:19+0300
2023-05-21T16:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
wagner grubu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Wagner Grubunun hücum birlikleri, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Artyomovsk kentinin kurtuluşunu tamamladı.Rus birliklerin Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusuna takviye birliklerinin gönderildiği karayolu köprüsünü imha ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:“Güney Askeri Grubunun hava ve topçu birliklerinin ateşi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka, Bogdanovka ve Krasnoye yerleşim bölgelerindeki düşman birlikleri yenilgiye uğratıldı. Ayrıca Krasnoye yerleşim bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri takviye kuvvetlerinin Artyomovsk'a aktarıldığı karayolu köprüsü ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60. Mekanize Tugayı’nın mühimmat deposu imha edildi.”Açıklamada, bunun yanı sıra hava kuvvetlerinin altı sorti gerçekleştirdiğini, topçu birliklerinin ise 69 atış görevini tamamladığı kaydedildi.Son bir günde Ukrayna ordusunun Artyomovsk yönünde 100’e yakın asker ve yabancı paralı asker, ayrıca bir tank, bir zırhlı piyade aracı, beş pikap ve biri Polonya yapımı Krab, diğeri Gvozdika olmak üzere iki kundağı motorlu topçu düzeneği kaybettiği belirtilen açıklamada, Kalinin yerleşim bölgesinde ise topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radar istasyonunun imha edildiği vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Güney Askeri Grubunun topçu ve hava kuvvetlerinin desteği ile Wagner Grubu hücum birliklerinin eylemleri sonucu Artyomovsk kentinin tamamen kurtarıldığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, harekata katılan tüm askerleri tebrik etmişti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu
rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu
Rusya: Wagner birlikleri, hava ve topçu kuvvetlerinin desteğiyle Artyomovsk’un kurtuluşunu tamamladı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner Grubunun hücum birliklerinin, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Artyomovsk (Bahmut) kentinin kurtuluşunu tamamladıklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Wagner Grubunun hücum birlikleri, Rus hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Artyomovsk kentinin kurtuluşunu tamamladı.
Rus birliklerin Artyomovsk yakınlarında Ukrayna ordusuna takviye birliklerinin gönderildiği karayolu köprüsünü imha ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:
“Güney Askeri Grubunun hava ve topçu birliklerinin ateşi ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Konstantinovka, Bogdanovka ve Krasnoye yerleşim bölgelerindeki düşman birlikleri yenilgiye uğratıldı. Ayrıca Krasnoye yerleşim bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri takviye kuvvetlerinin Artyomovsk'a aktarıldığı karayolu köprüsü ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 60. Mekanize Tugayı’nın mühimmat deposu imha edildi.”
Açıklamada, bunun yanı sıra hava kuvvetlerinin altı sorti gerçekleştirdiğini, topçu birliklerinin ise 69 atış görevini tamamladığı kaydedildi.
Son bir günde Ukrayna ordusunun Artyomovsk yönünde 100’e yakın asker ve yabancı paralı asker, ayrıca bir tank, bir zırhlı piyade aracı, beş pikap ve biri Polonya yapımı Krab, diğeri Gvozdika olmak üzere iki kundağı motorlu topçu düzeneği kaybettiği belirtilen açıklamada, Kalinin yerleşim bölgesinde ise topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radar istasyonunun imha edildiği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Güney Askeri Grubunun topçu ve hava kuvvetlerinin desteği ile Wagner Grubu hücum birliklerinin eylemleri sonucu Artyomovsk kentinin tamamen kurtarıldığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, harekata katılan tüm askerleri tebrik etmişti.