https://sputniknews.com.tr/20230615/rubik-kupunu-313-saniyede-cozerek-dunya-rekoru-kirdi--1072492477.html

Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı

Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı

ABD'de yaşayan 21 yaşındaki genç, 3.13 saniyede Rubik küpünü çözerek yeni bir rekora imza attı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T15:04+0300

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yaşam

rubik küp

rubik küpü

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4.5 yıldır kırılamayan Rubik küpü rekoru ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırıldı. Max Park, 11 Haziran 2023'te 3x3x3 küpü 3.13 saniyede çözmeyi başardı. Böylece 2018'de Çinli Yusheng Du tarafından 3.47 saniyeyle kırılan rekor aşılmış oldu. Rekordan önce Max, 3.63 saniye ile Yusheng'in en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20221117/11-yasindaki-yusuf-sah-einstein-ve-hawkingi-gecti-1063549643.html

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