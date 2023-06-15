https://sputniknews.com.tr/20230615/rubik-kupunu-313-saniyede-cozerek-dunya-rekoru-kirdi--1072492477.html
Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı
Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı
ABD'de yaşayan 21 yaşındaki genç, 3.13 saniyede Rubik küpünü çözerek yeni bir rekora imza attı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T15:04+0300
2023-06-15T15:04+0300
2023-06-15T15:04+0300
yaşam
rubik küp
rubik küpü
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süre
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4.5 yıldır kırılamayan Rubik küpü rekoru ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırıldı. Max Park, 11 Haziran 2023'te 3x3x3 küpü 3.13 saniyede çözmeyi başardı. Böylece 2018'de Çinli Yusheng Du tarafından 3.47 saniyeyle kırılan rekor aşılmış oldu. Rekordan önce Max, 3.63 saniye ile Yusheng'in en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221117/11-yasindaki-yusuf-sah-einstein-ve-hawkingi-gecti-1063549643.html
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rubik küp, rubik küpü, rekor, abd, süre
rubik küp, rubik küpü, rekor, abd, süre
Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı
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ABD'de yaşayan 21 yaşındaki genç, 3.13 saniyede Rubik küpünü çözerek yeni bir rekora imza attı.
4.5 yıldır kırılamayan Rubik küpü rekoru ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırıldı.
Max Park, 11 Haziran 2023'te 3x3x3 küpü 3.13 saniyede çözmeyi başardı.
Böylece 2018'de Çinli Yusheng Du tarafından 3.47 saniyeyle kırılan rekor aşılmış oldu.
Rekordan önce Max, 3.63 saniye ile Yusheng'in en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyordu.