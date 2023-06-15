Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
OMSD Genel Sekreteri Yılmaz: Yeşil mutabakatın olmadığı bir dünyadan korkmalıyız
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230615/rubik-kupunu-313-saniyede-cozerek-dunya-rekoru-kirdi--1072492477.html
Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı
Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı
ABD'de yaşayan 21 yaşındaki genç, 3.13 saniyede Rubik küpünü çözerek yeni bir rekora imza attı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T15:04+0300
2023-06-15T15:04+0300
yaşam
rubik küp
rubik küpü
rekor
abd
süre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101796/18/1017961895_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_41c61653d6d0dc49ab5b668c8e1a1f75.jpg
4.5 yıldır kırılamayan Rubik küpü rekoru ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırıldı. Max Park, 11 Haziran 2023'te 3x3x3 küpü 3.13 saniyede çözmeyi başardı. Böylece 2018'de Çinli Yusheng Du tarafından 3.47 saniyeyle kırılan rekor aşılmış oldu. Rekordan önce Max, 3.63 saniye ile Yusheng'in en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221117/11-yasindaki-yusuf-sah-einstein-ve-hawkingi-gecti-1063549643.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101796/18/1017961895_125:0:2348:1667_1920x0_80_0_0_1f9fee160b9737969ad54d4a2b7c123b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rubik küp, rubik küpü, rekor, abd, süre
rubik küp, rubik küpü, rekor, abd, süre

Rubik küpünü 3.13 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı

15:04 15.06.2023
© FlickrRubik Küpü
Rubik Küpü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© Flickr
Abone olTelegram
ABD'de yaşayan 21 yaşındaki genç, 3.13 saniyede Rubik küpünü çözerek yeni bir rekora imza attı.
4.5 yıldır kırılamayan Rubik küpü rekoru ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kırıldı.
Max Park, 11 Haziran 2023'te 3x3x3 küpü 3.13 saniyede çözmeyi başardı.
Böylece 2018'de Çinli Yusheng Du tarafından 3.47 saniyeyle kırılan rekor aşılmış oldu.
Rekordan önce Max, 3.63 saniye ile Yusheng'in en yakın takipçisi olarak ikinci sırada yer alıyordu.
Rubik küp - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
YAŞAM
11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti
17 Kasım 2022, 10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала