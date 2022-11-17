https://sputniknews.com.tr/20221117/11-yasindaki-yusuf-sah-einstein-ve-hawkingi-gecti-1063549643.html
11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti
11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti
İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şah isimli çocuk, Mensa zeka testinde 162 puan alarak ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T10:25+0300
2022-11-17T10:25+0300
2022-11-17T10:31+0300
yaşam
albert einstein
stephen hawking
iq testi
ingiltere
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11 yaşındaki Yusuf Şah, IQ testinde 15 soruya cevap verdi. Kendisine üç dakika zamanı olduğu söylense de bunu 13 dakika anlayan çocuk, soruları çözerken yavaş davrandı.Bu yanlış anlaşılmaya rağmen 18 yaş altı için belirlenen maksimum puana ulaştı. IQ'su 162 çıkan çocuk ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi kişileri geçti.Einstein ve Hawking'in IQ'sunun 160 olduğu düşünülüyor.İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde, Wigton Moor İlkokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Şah, "Okuldaki herkes benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Ben de sınava girenler arasında ilk yüzde 2'lik dilimde olup olmadığımı hep bilmek istemiştim” dedi.Oxford veya Cambrdige üniversitelerinde matematik okumak istediğini söyleyen Şah, coğrafya ve bayraklara da ilgi duyduğunu belirtti. Shah, rubik küp ve sudoku çözmeyi sevdiğini de ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/belcikali-kucuk-einstein-12-yasinda-doktoraya-basliyor--1063032655.html
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albert einstein, stephen hawking, iq testi, ingiltere
albert einstein, stephen hawking, iq testi, ingiltere
11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti
10:25 17.11.2022 (güncellendi: 10:31 17.11.2022) Abone ol
İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şah isimli çocuk, Mensa zeka testinde 162 puan alarak ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking'i geçti.
11 yaşındaki Yusuf Şah, IQ testinde 15 soruya cevap verdi. Kendisine üç dakika zamanı olduğu söylense de bunu 13 dakika anlayan çocuk, soruları çözerken yavaş davrandı.
Bu yanlış anlaşılmaya rağmen 18 yaş altı için belirlenen maksimum puana ulaştı. IQ'su 162 çıkan çocuk ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi kişileri geçti.
Einstein ve Hawking'in IQ'sunun 160 olduğu düşünülüyor.
İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde, Wigton Moor İlkokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Şah, "Okuldaki herkes benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Ben de sınava girenler arasında ilk yüzde 2'lik dilimde olup olmadığımı hep bilmek istemiştim” dedi.
Oxford veya Cambrdige üniversitelerinde matematik okumak istediğini söyleyen Şah, coğrafya ve bayraklara da ilgi duyduğunu belirtti. Shah, rubik küp ve sudoku çözmeyi sevdiğini de ifade etti.