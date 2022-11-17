Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221117/11-yasindaki-yusuf-sah-einstein-ve-hawkingi-gecti-1063549643.html
11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti
11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti
İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şah isimli çocuk, Mensa zeka testinde 162 puan alarak ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T10:25+0300
2022-11-17T10:31+0300
yaşam
albert einstein
stephen hawking
iq testi
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103972/53/1039725301_0:146:1600:1046_1920x0_80_0_0_b7f2cab2a64afe39995fed33b55ec93b.jpg
11 yaşındaki Yusuf Şah, IQ testinde 15 soruya cevap verdi. Kendisine üç dakika zamanı olduğu söylense de bunu 13 dakika anlayan çocuk, soruları çözerken yavaş davrandı.Bu yanlış anlaşılmaya rağmen 18 yaş altı için belirlenen maksimum puana ulaştı. IQ'su 162 çıkan çocuk ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi kişileri geçti.Einstein ve Hawking'in IQ'sunun 160 olduğu düşünülüyor.İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde, Wigton Moor İlkokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Şah, "Okuldaki herkes benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Ben de sınava girenler arasında ilk yüzde 2'lik dilimde olup olmadığımı hep bilmek istemiştim” dedi.Oxford veya Cambrdige üniversitelerinde matematik okumak istediğini söyleyen Şah, coğrafya ve bayraklara da ilgi duyduğunu belirtti. Shah, rubik küp ve sudoku çözmeyi sevdiğini de ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/belcikali-kucuk-einstein-12-yasinda-doktoraya-basliyor--1063032655.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103972/53/1039725301_5:0:1594:1192_1920x0_80_0_0_9a2c88aad65ba84de674edebecab06c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
albert einstein, stephen hawking, iq testi, ingiltere
albert einstein, stephen hawking, iq testi, ingiltere

11 yaşındaki Yusuf Şah, Einstein ve Hawking'i geçti

10:25 17.11.2022 (güncellendi: 10:31 17.11.2022)
© AP Photo / Martin MeissnerRubik küp
Rubik küp - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Abone olTelegram
İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şah isimli çocuk, Mensa zeka testinde 162 puan alarak ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking'i geçti.
11 yaşındaki Yusuf Şah, IQ testinde 15 soruya cevap verdi. Kendisine üç dakika zamanı olduğu söylense de bunu 13 dakika anlayan çocuk, soruları çözerken yavaş davrandı.
Bu yanlış anlaşılmaya rağmen 18 yaş altı için belirlenen maksimum puana ulaştı. IQ'su 162 çıkan çocuk ünlü fizikçiler Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi kişileri geçti.
Einstein ve Hawking'in IQ'sunun 160 olduğu düşünülüyor.
İngiltere'nin kuzeyindeki Leeds kentinde, Wigton Moor İlkokulu'nda 6. sınıf öğrencisi olan Şah, "Okuldaki herkes benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Ben de sınava girenler arasında ilk yüzde 2'lik dilimde olup olmadığımı hep bilmek istemiştim” dedi.
Oxford veya Cambrdige üniversitelerinde matematik okumak istediğini söyleyen Şah, coğrafya ve bayraklara da ilgi duyduğunu belirtti. Shah, rubik küp ve sudoku çözmeyi sevdiğini de ifade etti.
Rusya-laboratuvar-virüs - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
YAŞAM
Belçikalı 'Küçük Einstein' 12 yaşında doktoraya başlıyor
3 Kasım, 16:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала