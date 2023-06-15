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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/peskov-tahil-anlasmasinda-onemli-bir-ilerleme-yok-rusyaya-verilen-sozler-tutulmadi-1072494048.html
Peskov: Tahıl anlaşmasında önemli bir ilerleme yok, Rusya'ya verilen sözler tutulmadı
Peskov: Tahıl anlaşmasında önemli bir ilerleme yok, Rusya'ya verilen sözler tutulmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasını uzatmaya yönelik çalışmanın sürdüğünü ancak henüz önemli bir ilerleme olmadığını, zira Rusya'ya verilen... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T15:18+0300
2023-06-15T15:18+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
rusya
tahıl
tahıl sevkiyatı
anlaşma
tahıl anlaşması
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Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov, tahıl anlaşmasıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.Anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kremlin Sözcüsü, "Fakat, dürüst olmak gerekirse, henüz çok önemli bir ilerleme görmüyoruz. Zira bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Biz bunu esas alıyoruz" dedi.Tahıl anlaşmasıyla ilgili durumun kristal şeffaflığında ve açık olduğunu söyleyen Peskov, "Bir anlaşma yapıldı. Anlaşma her zaman iki veya daha fazla tarafı ilgilendirir. Rus tarafı, kendi yükümlülüklerini net şekilde yerine getirdi. Kurulan mekanizma hala daha işliyor. Ancak sonsuza dek böyle devam edilemez, zira anlaşmanın sona ereceği süreler göz önünde bulundurularak kararlar geliştirilecek ve zamanı geldiğinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, anlaşma, tahıl anlaşması
dmitriy peskov, kremlin, rusya, tahıl, tahıl sevkiyatı, anlaşma, tahıl anlaşması

Peskov: Tahıl anlaşmasında önemli bir ilerleme yok, Rusya'ya verilen sözler tutulmadı

15:18 15.06.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasını uzatmaya yönelik çalışmanın sürdüğünü ancak henüz önemli bir ilerleme olmadığını, zira Rusya'ya verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.
Günlük basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Peskov, tahıl anlaşmasıyla ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

Anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kremlin Sözcüsü, "Fakat, dürüst olmak gerekirse, henüz çok önemli bir ilerleme görmüyoruz. Zira bize verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Biz bunu esas alıyoruz" dedi.

Tahıl anlaşmasıyla ilgili durumun kristal şeffaflığında ve açık olduğunu söyleyen Peskov, "Bir anlaşma yapıldı. Anlaşma her zaman iki veya daha fazla tarafı ilgilendirir. Rus tarafı, kendi yükümlülüklerini net şekilde yerine getirdi. Kurulan mekanizma hala daha işliyor. Ancak sonsuza dek böyle devam edilemez, zira anlaşmanın sona ereceği süreler göz önünde bulundurularak kararlar geliştirilecek ve zamanı geldiğinde açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.

17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
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