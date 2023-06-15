Kendi 'cenazesine' helikopterle indi
13:13 15.06.2023 (güncellendi: 13:35 15.06.2023)
© Fotoğraf : TikTok / el.tiktokeur2Belçika'da bir baba, ölmüş gibi yapıp ailesini buna inandırdı. Amacının ailesine ders vermek olduğunu söyleyen adam, kendisi adına düzenlenen cenaze törenine helikopterle katıldı.
© Fotoğraf : TikTok / el.tiktokeur2
Belçika'da bir baba, ölmüş gibi yapıp ailesini buna inandırdı. Amacının ailesine ders vermek olduğunu söyleyen adam, kendisi adına düzenlenen 'cenaze' törenine helikopterle katıldı.
Belçikali TikTok fenomeni David Baerten, kendi 'ölümünü' içeren bir şakayla sosyal medyada gündem oldu.
Kendisini ölmüş gibi göstererek vefatını kimlerin umursadığını öğrenmek isteyen 45 yaşındaki adam, sahte ölüm haberinin ardından adına düzenlenen 'cenaze' törenine de helikopterle indi.
Father fakes his own death to teach family a lesson — then shows up at funeral in helicopter https://t.co/Uk8QRQLMKe pic.twitter.com/7bGmHGi1d2— New York Post (@nypost) June 14, 2023
Çocuklarından biri, Baerten'in 'ölüm' haberini sosyal medya hesabından duyurarak "Huzur içinde yat baba" notuyla duygusal bir paylaşımda bulundu.
Kızı da yaptığı paylaşımda, "Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Büyükbaba olacaktın ve önünde hala koca bir hayat vardı. Seni seviyorum! Seni seviyoruz! Seni asla unutmayacağız" dedi.
Geçen hafta sonu Liege kenti yakınlarında düzenlenen sahte cenaze törenine aile üyeleri ve Baerten'in birçok arkadaşı katıldı. Katılımcılar, helikopterin gelişine kadar törenin başlamasını bekledi.
'Cenazeme hoş geldiniz' diyerek alana girdi
Bir kameraman ekibiyle birlikte helikopterden inen Baerten, katılımcılara "Hepinize şerefe, cenazeme hoş geldiniz" diyerek alana girdi.
@el.tiktokeur2 Tu nous as eu on t aime mon ami on est content que tu es parmis nous ❤️❤️#pourtoii #fyp #fypシ @Ragnar_le_fou ♬ son original - Thomas faut
Aile üyelerinin öldü sanılan adama koştuğu, şaşkınlıklarını gizleyemeyen kalabalığın geri kalanının ise olup biteni anlamlandırmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
@el.tiktokeur2 Tu nous a eu je te le jure j etais en pleure moi et apres j ai eu le choc poto on t aime beaucoup ❤️@Ragnar_le_fou @Leclercq Philippe #fyp #pourtoii #fypシ ♬ son original - Thomas faut
'Onlara bir hayat dersi vermek istedim'
“Ailemde gördüklerim çoğu zaman canımı yakıyor, hiçbir yere davet edilmiyorum. Kimse beni görmüyor" diyen Baerten, "Bu yüzden onlara bir hayat dersi vermek ve bir araya gelmek için birinin ölmesini beklememeleri gerektiğini göstermek istedim" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 165 bin takipçisi olan Baerten, "Bu şaka, beni gerçekten kimin umursadığını kanıtlıyor" dedi. Şakadan bu yana bazı sevdiklerinin kendisiyle yüz yüze görüştüğünü söyleyen TikTok fenomeni, "Gelmeyenler de görüşmek için benimle iletişime geçtiler. Yani bir bakıma kazandım” diye ekledi.