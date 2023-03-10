https://sputniknews.com.tr/20230310/artik-dayanamiyorum-kendisiyle-evlenen-kadin-24-saat-sonra-bosanma-karari-aldi-1068075072.html

'Artık dayanamıyorum': Kendisiyle evlenen kadın 24 saat sonra boşanma kararı aldı

'Artık dayanamıyorum': Kendisiyle evlenen kadın 24 saat sonra boşanma kararı aldı

Sosyal medya fenomeni Sofi Maure, kendisiyle evlenme kararı aldıktan sonra "Artık dayanamıyorum" diyerek boşanma kararı aldı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T12:17+0300

2023-03-10T12:17+0300

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yaşam

evlilik

sosyal medya

fenomen

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Twitter, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına çokça takipçisi bulunan 25 yaşındaki Sofi Muare, kendisiyle evlendiğini iddia ettikten bir gün sonra boşanma kararı aldığını açıkladı.Sofi Maure, bu fikri ilk olarak şubat ayında, uzun beyaz duvağı ve altın tacıyla çekilmiş fotoğraflarıyla birlikte duyurdu.Twitter ve Instagram'da 500 bin fazla takipçisi olan Maure, 19 Şubat'taki 'büyük günü kutlamak için' gelinlik aldığını ve pasta yaptığını belirtti.Maure, "Bugün, hayatımın en sahte anlarından birinde, kendimle evlenmek için bir gelinlik aldım ve düğün pastası yaptım" ifadelerini kullandı.Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Sofi'yi desteklerken, bir kısmı da tüm bunları 'dikkat çekmek için' yaptığını savundu.Bazı takipçilerinden gelen desteğe rağmen Maure, sadece bir gün sonra, 20 Şubat'ta boşanmanın yakın olduğunu ilan etti.Maure, "Kendimle evlendim ve artık dayanamıyorum, her ihtimale karşı boşanma meselesini düşünüyorum" dedi.Durum sosyal medyada büyük ilgi gördü.

https://sputniknews.com.tr/20220609/hindistanin-ilk-sologami-dugunu-24-yasindaki-kadin-kendisiyle-evlendi-1057195971.html

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