https://sputniknews.com.tr/20230615/kutahyada-gunesin-etrafinda-gokkusagi-olustu-1072491918.html
Kütahya'da güneşin etrafında gökkuşağı oluştu
Kütahya'da güneşin etrafında gökkuşağı oluştu
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde öğle saatlerinde güneşin çevresinde gökkuşağı halkası oluştu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T14:38+0300
2023-06-15T14:38+0300
2023-06-15T14:38+0300
yaşam
güneş
gökkuşağı
kütahya
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Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri piknik yaptıkları esnada güneş tutulması şeklindeki gökkuşağını fark ederek öğretmenlerine haber verdi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun, güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkasını görüntüledi.Gökkuşağı halkası ilçe merkezinde de merakla izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdde-gorulen-mammatus-bulutlari-hayran-birakti-1072481015.html
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güneş, gökkuşağı, kütahya
güneş, gökkuşağı, kütahya
Kütahya'da güneşin etrafında gökkuşağı oluştu
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde öğle saatlerinde güneşin çevresinde gökkuşağı halkası oluştu.
Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri piknik yaptıkları esnada güneş tutulması şeklindeki gökkuşağını fark ederek öğretmenlerine haber verdi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun, güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkasını görüntüledi.
Gökkuşağı halkası ilçe merkezinde de merakla izlendi.