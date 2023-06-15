https://sputniknews.com.tr/20230615/kutahyada-gunesin-etrafinda-gokkusagi-olustu-1072491918.html

Kütahya'da güneşin etrafında gökkuşağı oluştu

Kütahya'da güneşin etrafında gökkuşağı oluştu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde öğle saatlerinde güneşin çevresinde gökkuşağı halkası oluştu. 15.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-15T14:38+0300

2023-06-15T14:38+0300

2023-06-15T14:38+0300

yaşam

güneş

gökkuşağı

kütahya

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Kutluhallar Ortaokulu öğrencileri piknik yaptıkları esnada güneş tutulması şeklindeki gökkuşağını fark ederek öğretmenlerine haber verdi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fahrettin Uygun, güneşin çevresinde oluşan gökkuşağı halkasını görüntüledi.Gökkuşağı halkası ilçe merkezinde de merakla izlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdde-gorulen-mammatus-bulutlari-hayran-birakti-1072481015.html

güneş

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güneş, gökkuşağı, kütahya